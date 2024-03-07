به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدمهدی برومندی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به انتشار خبر کذب توقف صادرات پرتقال منتسب به نامه مدیرکل امور صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفت: صادرات پرتقال همچون گذشته ادامه دارد.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: نامه منتسب به گمرک مبنی بر توقف صادرات از ۲۲ اسفند سال جاری تا ۱۵ فروردین سال آینده، جعلی است و صادرات این میوه با وجود ذخایر مازاد بر نیاز داخل با ارائه مشوق‌های بازرگانی ادامه دارد.

وی از وجود ۶۰۰ هزار تن پرتقال ذخیره شده در استان مازندران خبر داد و گفت: این در حالی است که در استان‌های جنوبی ارقام والنسیا در حال برداشت است.

برومندی، تولید پرتقال کشور را سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن اعلام و اضافه‌کرد: با پیگیری معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، تعهد ارزی چهار ماهه در صادرات پرتقال به هشت ماه افزایش یافته و هیچ ممنوعیت و محدودیتی در صادرات آن اعمال نشده است.