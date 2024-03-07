انتخابات خراسان رضوی تجدید می شود/احسان اصولی انصراف داد

طهمورث حیدری رییس کمیته امور استان‌های فدراسیون فوتبال در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری مجمع عمومی و انتخاباتی هیأت فوتبال استان خراسان رضوی اعلام کرد: با عنایت به انقضای موعد قانونی و همچنین به درخواست تعدادی از اعضای مجمع عمومی آن استان، موضوع توسط دبیر کل فدراسیون در دستورجلسه هیأت ریسه مورخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬ قرار گرفت، و مصوب شد فرایند انتخابات و ثبت نام از نامزدهای پست ریاست و اعضای هیأت رئیسه این هیأت تجدید گردد. این فرایند توسط کمیته امور استان‌ها و دبیر کل فدراسیون و با هماهنگی دبیر مجمع هیأت فوتبال استان خراسان رضوی روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ اعلام خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا احسان اصولی می‌تواند در انتخابات شرکت کند تاکید کرد: آقای اصولی به دلیل دارا بودن مسؤولیت در کمیته فوتسال و سازمان لیگ فوتسال توسط هیأت ریسه فدراسیون و ضرورت حضور تمام وقت نامبرده در کمیته مذکور از نامزد شدن در هیأت فوتبال استان خراسان رضوی در فرایند جدید انصراف داد.