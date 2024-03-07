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۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

حیدری به مهر خبر داد:

انتخابات خراسان رضوی تجدید می شود/احسان اصولی انصراف داد

انتخابات خراسان رضوی تجدید می شود/احسان اصولی انصراف داد

عضو هیأت رییسه فدراسیون فوتبال گفت: انتخابات هیأت فوتبال استان خراسان رضوی بدون حضور احسان اصولی برگزار می شود.

طهمورث حیدری رییس کمیته امور استان‌های فدراسیون فوتبال در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری مجمع عمومی و انتخاباتی هیأت فوتبال استان خراسان رضوی اعلام کرد: با عنایت به انقضای موعد قانونی و همچنین به درخواست تعدادی از اعضای مجمع عمومی آن استان، موضوع توسط دبیر کل فدراسیون در دستورجلسه هیأت ریسه مورخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬ قرار گرفت، و مصوب شد فرایند انتخابات و ثبت نام از نامزدهای پست ریاست و اعضای هیأت رئیسه این هیأت تجدید گردد. این فرایند توسط کمیته امور استان‌ها و دبیر کل فدراسیون و با هماهنگی دبیر مجمع هیأت فوتبال استان خراسان رضوی روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ اعلام خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا احسان اصولی می‌تواند در انتخابات شرکت کند تاکید کرد: آقای اصولی به دلیل دارا بودن مسؤولیت در کمیته فوتسال و سازمان لیگ فوتسال توسط هیأت ریسه فدراسیون و ضرورت حضور تمام وقت نامبرده در کمیته مذکور از نامزد شدن در هیأت فوتبال استان خراسان رضوی در فرایند جدید انصراف داد.

کد مطلب 6048844

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    نظرات

    • سیدمحمد IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      1 0
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      بالاخره پاچه خواری تاج جواب داد ولی خوبیش این بود که از هیئت فوتبال استان خراسان برکنار شد.
    • عباس IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
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      قحط الرجال که بشه احسان اصولی میاد هیت فوتبال با پارتی بازی و رانت الانم حال کرده بره میشه بپرسید غیر از گرفتن حقوق بیت‌المال چیکار بلده؟

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