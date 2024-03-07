به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی اظهار کرد: ۱۷ اسفند ماه سالروز تأسیس نهاد کتابخانههای عمومی کشور است و امسال بیستمین سالگرد تأسیس این نهاد فرهنگی اجتماعی را پشت سر میگذاریم.
وی با بیان اینکه برنامههای متعددی به این مناسبت در نظر گرفته شده است افزود: عضویت رایگان، کتابخانه گردی، کاشت نهال، نظامی خوانی و انواع رویدادهای فرهنگی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان با تاکید بر اینکه طرح عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی سراسر استان برگزار میشود تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند امروز ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۲ با مراجعه حضوری به هر یک از کتابخانههای عمومی، به صورت رایگان عضو کتابخانههای عمومی سراسر کشور شوند.
وی افزود: مخاطبان همچنین میتوانند با مراجعه به سامان ه سامان و پرتالهای کتابخانهای و دریافت کد تخفیف عضویت رایگان، به عضویت کتابخانه مورد نظر خود درآیند.
زارعی تاکید کرد: اعتبار کدهای تخفیف عضویت رایگان تا ۲۹ اسفند ماه خواهد بود و فهرست پرتال کتابخانههای عمومی در سامانه مدیریت کتابخانههای عمومی نیز در نشانی www.samanpl.ir در دسترس است.
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