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۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان:

آخرین جزییات حادثه نفت آفتاب/یک نفر فوت کرد

آخرین جزییات حادثه نفت آفتاب/یک نفر فوت کرد

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان آخرین جزییات حادثه پالایشگاه نفت آفتاب را تشریح کرد.

مهرداد حسن زاده در گفت وگو با مهر در تشریح آخرین جزییات حادثه پالایشگاه نفت آفتاب بیان داشت: حدود ساعت ۱۱ صبح پنجشنبه کوره طرح توسعه فاز ۳ شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس که یک شرکت خصوصی است، دچار حریق می‌گردید که بلافاصله با حضور به موقع عوامل آتش‌نشان، اطفاء شد.

حسن زاده اظهار داشت: در این حادثه ۳ نفر از مصدومان حادثه مذکور به مرکز درمانی شهید محمدی بندرعباس اعزام و یک نفر هم در محل فوت شده است.

به گفته وی، به دلیل ورود به موقع عوامل امدادی آتش‌نشان، خسارت جدی به مجموعه وارد نشده است و شرایط تحت کنترل است.

شایان ذکر است که علت حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.

کد مطلب 6049006

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