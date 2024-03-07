آخرین جزییات حادثه نفت آفتاب/یک نفر فوت کرد

مهرداد حسن زاده در گفت وگو با مهر در تشریح آخرین جزییات حادثه پالایشگاه نفت آفتاب بیان داشت: حدود ساعت ۱۱ صبح پنجشنبه کوره طرح توسعه فاز ۳ شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس که یک شرکت خصوصی است، دچار حریق می‌گردید که بلافاصله با حضور به موقع عوامل آتش‌نشان، اطفاء شد.

حسن زاده اظهار داشت: در این حادثه ۳ نفر از مصدومان حادثه مذکور به مرکز درمانی شهید محمدی بندرعباس اعزام و یک نفر هم در محل فوت شده است.

به گفته وی، به دلیل ورود به موقع عوامل امدادی آتش‌نشان، خسارت جدی به مجموعه وارد نشده است و شرایط تحت کنترل است.

شایان ذکر است که علت حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.