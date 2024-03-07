برگزیدگان نخستین جایزه داستان نویسی شیرسنگی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری استان ظهر پنج شنبه در آئین اختتامیه نخستین جایزه استانی داستان نویسی با عنوان شیرسنگی گفت: جایزه داستان نویسی «شیر سنگی «با هدف شناسایی و فراهم کردن زمینه رشد داستان نویسان جوان و خلاق استان و به تصویر کشاندن و معرفی رویدادهای تاریخی و رشادت‌های مردم استان در قالب داستان برگزار شده است.

احسان قائدی با اشاره به راه اندازی خانه روایت حوزه هنری به سرپرستی سجاد خالقی از هنرمندان داستان نویس استان افزود: حوزه هنری اسنان در بخش رمان و داستان حمایت‌های ویژه ای از هنرمندان این عرصه خواهد کرد و در حال حاضر چند اثر رمان، توسط اعضای خانه روایت حوزه هنری در حال نگارش است که سال آینده آماده انتشار خواهند شد.

قائدی بر تدوام برگزاری جایزه داستان نویسی شیر سنگی در سال‌های آینده تاکید کرد و گفت: برگزاری این رویداد فرصت مناسبی برای تولید آثار با محوریت زیست بوم چهارمحال و بختیاری و روایت سلحشوری و دلاوری مردم این استان و همچنین شناخت استعدادهای نویسندگی در مناطق مختلف استان است.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری چاپ داستان‌های منتخب این رویداد توسط حوزه هنری در سال ۱۴۰۳ را از دیگر اقدامات واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری اعلام کرد و اظهار داشت: هنرمندان داستان نویس استان چهارمحال و بختیاری و نسل جوان این حوزه استعدادهای درخشانی هستند که می‌توانند با آثار داستانی خود دلاور مردی‌ها و سلحشوری مردمان چهارمحال و بختیاری را که هنوز بسیار ناشناخته باقی مانده اند معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین رویداد جایزه داستان نویسی «شیر سنگی» ۵۰ اثر از ۳۰ هنرمند داستان نویس استان شرکت داشتند که توسط دکتر مهرپویا صفار، سجاد خالقی و شیدا حیدری داوری شدند.

پیش از برگزاری آئین اختتامیه و اهدای جوایز، شرکت کنندگان در این رویداد در سه گروه و هر گروه زیر نظر یکی از داوران به خوانش و بررسی آثار خود پرداختند.

برگزیدگان نخستین جایزه داستان نویسی شیر سنگی به شرح زیر است.

شایسته تقدیر (لوح تقدیر+ ۱ میلیون تومان)

سرکار خانم سروناز عباسی زاده برای داستان «پنجه کلاغ»

سرکار خانم گلخند کیوانی برای داستان «رد خون در گیسوان»

سرکار خانم سیده نرجس موسوی برای داستان «نیلی کبود»



رتبه سوم (لوح تقدیر+تندیس + ۱.۵ میلیون تومان)

سرکار خانم زهرا (آرزو) علیدوستی برای داستان «ژکوند»



رتبه دوم (لوح تقدیر+ ۲ میلیون تومان)

سرکار خانم هاجر الله بخشی برای داستان «آفتاب زرد و گندم زرد و آتش زرد»



رتبه اول (لوح تقدیر+تندیس + ۳.۵ میلیون تومان)

سرکار خانم زهرا محمدی برای داستان «ترساب»

گفتنی است آئین اختتامیه این رویداد با حضور مسئولین استانی هنرمندان داستان نویس استان و شرکت کنندگان در هتل جهان گردی شهرکرد برگزار شد.