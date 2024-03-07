به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: من از ۱۵ سال پیش در دانشگاه موضوع خودورهای برقی را آغاز کردم و تا زمانی که هستیم از این طرح حمایت می‌کنیم؛ این یک نیاز ملی و بین‌المللی است، زیرا کره زمین پذیرش این میزان آلودگی را ندارد.

وی افزود: هر راه‌حلی ارائه می‌شود باید از اکنون به فکر آن بود. در وزارت صمت دست نیاز به سمت همه علما و دانشمندان دراز کردیم تا راهکارهای خوبی عرضه کنند. به همه دانشگاه‌ها اعلام کریم که همه در این حوزه ورود کنند و به امید روزی هستیم که همه خودورهای برقی ما به دنیا صادر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه واردات خودروی برقی خوب است، گفت: اما واقعیت تقویت مهندسی و نوآوری است که این موضوع باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد. تولید مهم است، اما نه هر تولیدی، بلکه تولید بخش‌های ثروت ساز مهم است و باید چیزهایی تولید کرد که گلوگاه باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز خودروی برقی را ضرورت تشخیص می‌دهیم، ما در «تله سوخت» گرفتار شدیم، اگر راهکاری دارید اعلام کنید اما راهکار، افزایش قیمت بنزین نیست، شاید افزایش تدریجی قیمت خوب بود اما امروز یک راهکار نیست. شاید امروز بحث خودروی برقی ضروری است و امکان دارد فردا مساله دیگری جایگزین آن شود.