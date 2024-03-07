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۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۴۶

در« تله سوخت» گرفتار شدیم/ضرورت بهره‌مندی از خودروهای برقی

در« تله سوخت» گرفتار شدیم/ضرورت بهره‌مندی از خودروهای برقی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروهای برقی یک نیاز ملی و بین المللی است و این وزارتخانه به‌طور قاطع و محکم از طرح خودروهای برقی حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: من از ۱۵ سال پیش در دانشگاه موضوع خودورهای برقی را آغاز کردم و تا زمانی که هستیم از این طرح حمایت می‌کنیم؛ این یک نیاز ملی و بین‌المللی است، زیرا کره زمین پذیرش این میزان آلودگی را ندارد.

وی افزود: هر راه‌حلی ارائه می‌شود باید از اکنون به فکر آن بود. در وزارت صمت دست نیاز به سمت همه علما و دانشمندان دراز کردیم تا راهکارهای خوبی عرضه کنند. به همه دانشگاه‌ها اعلام کریم که همه در این حوزه ورود کنند و به امید روزی هستیم که همه خودورهای برقی ما به دنیا صادر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه واردات خودروی برقی خوب است، گفت: اما واقعیت تقویت مهندسی و نوآوری است که این موضوع باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد. تولید مهم است، اما نه هر تولیدی، بلکه تولید بخش‌های ثروت ساز مهم است و باید چیزهایی تولید کرد که گلوگاه باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز خودروی برقی را ضرورت تشخیص می‌دهیم، ما در «تله سوخت» گرفتار شدیم، اگر راهکاری دارید اعلام کنید اما راهکار، افزایش قیمت بنزین نیست، شاید افزایش تدریجی قیمت خوب بود اما امروز یک راهکار نیست. شاید امروز بحث خودروی برقی ضروری است و امکان دارد فردا مساله دیگری جایگزین آن شود.

کد مطلب 6049053
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • مهرداد IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 0
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      ورود خودرو برقی از هرگونه مالیات معاف بشن و برای تولید ان جایزه بزارن بجای افزایش قیمت سوخت مالیات ماشین بنزینی باتوجه به قیمتش افزایش بدید
    • علی IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      6 1
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      خودروهای برقی راهکار خوبیه. در کنارش میشود روی کاهش میزان تردد و مسافت تردد شهروندان کار کرد، گسترش اقتصاد دیجیتال محور و توسعه دولت الکترونیک میتواند باعث ارائه خدمات اداری و تجاری غیر حضوری و افزایش دورکاری شود از میزان تردد بکاهد، با توسعه متوازن و ایجاد شغل در محل زندگی از مسافت تردد کاسته میشود
    • علی IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      7 1
      پاسخ
      رشد و توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و بین شهری به خصوص ریلی و هوایی که بخش عمده از بار و مسافر را از جاده به بخش هوایی و ریلی منتقل کند در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد کرد. برقی کردن خطوط راه آهن بین شهری و تولید لوکوموتیوهای برقی هم لازم است تا در بخش ریلی سوخت فسیلی مصرف نشود همش برقی باشد
    • علی IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      8 1
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      حذف برخی از تقاطع های همسطح پر تردد در شهرها و تبدیل آنان به تقاطع های غیر همسطح در رفع گره های ترافیکی و کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش آلودگی هوا کمک میکند. همچنین افزایش تولید برق از منابع تجدید پذیر و اتمی باعث صرفه جویی در مصرف سوخت مایع و مازوت در نیروگاههای حرارتی میشود
    • علی IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      6 2
      پاسخ
      با این حال بحث قیمت گذاری خیلی تاثیر دارد، نرخ ناچیز سوخت باعث استفاده خارج از الگوی متعادل و همچنین قاچاق سوخت به خارج میشود، من فکر میکنم بخش عمده ای از سوخت به خاطر نرخ ارزان از ایران قاچاق میشود که باید بسترهای قاچاق از طریق آزادسازی نرخ سوخت رفع شود تا قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد
    • AE ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      حقیقت آنست که در تله مدیریت های بی تجربه و بعضا نادان گرفتار شده ایم . کشوری که چهارمین دارنده ذخایر نفتی دنیاست ، نمیتواند بنزین مناسب تولید کند و نمیتواند خودرو های مناسب بسازد ، چرا ؟ چون فقط و فقط آزمون و خطا و دیگر هیچ . مگر کشورهائی که یک دهم مشکلات ما را ندارند ، خودرو برقی دارند !!!
    • IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خانه از پای بست ویران است ، خواجه در فکر نقش ایوان است . مردم ژاپن و سوئد و سوئیس و ... خودرو برقی سوار میشن که ما سوار بشیم !!!!! چرا فانتزی ترین راه حل که عملا غیر ممکن است ، مطرح میشود ؟
    • IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آقای وزیر ، ارز بری خودروهای هیبریدی وارداتی ، بسیار کمتر از ساخت خودرو های برقی در داخل است . چرا در رویا زندگی میکنید ؟ هیچ میدانید سیستم شارژ خودروهای برقی ، چقدر هزینه بر است !!!
    • IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سیستم زندکی مردم غلط است واسه یه کیلو سبزی خانم با ماشین تشریف می‌برد ورفت آمد دانش آموز مادر یه سواری دارد وووو عاقبت بنزین وترافیک چنین شود مسئولین خوابند
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      از این ور رانده از آن ور مانده بازم مثل پروژه گازی کردن خودروها می شه خودرو برقی در مسافت های کوتاه داخل شهری شاید جواب بده اما در مسافت های طولانی پاسخگو نیست بعد اگر قرار است مازوت را برق کنید که باز همان آش و همان کاسه است ما الان در تابستان با خاموشی مواجهه هستیم برق این خودروها را از کجا می آو
    • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
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      چرا قانون واردات خودروهای زیر عمر ۵ سال را اجرا نمی کنید .اجرا این قانون رفاه مردم کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا را توامان خواهد داشت تاخیر در اجرا ظلم به کشور و ملت است‌
    • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چرا قانون واردات خودروهای زیر عمر ۵ سال را اجرا نمی کنید .اجرا این قانون رفاه مردم کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا را توامان خواهد داشت تاخیر در اجرا ظلم به کشور و ملت است‌

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