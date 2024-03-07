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۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۵۲

رییس سازمان ثبت اسناد کشور:

زمینه دریافت سند اراضی روستایی تسهیل شود

زمینه دریافت سند اراضی روستایی تسهیل شود

بیرجند - رییس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: دریافت سند از پیش نیازهای توسعه روستایی است و از این جهت زمینه دریافت سند اراضی روستایی تسهیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی عصر پنج شنبه در آئین تحویل ۷۳ هزار و ۲۷۰ امین جلد سند مالکیت روستایی که در روستای امیر آباد بیرجند انجام شد، اظهار کرد: هر چه قدر برای این مردم کار کنیم باز هم جای تلاش وجود دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: باید به سمتی برویم که هیچ زمین و اراضی روستایی بدون سند باقی نماند و این مهم در خراسان جنوبی نیز پیگیری شود

بابایی با تاکید بر اینکه یکی از زمینه‌های توسعه در روستا این است که زمینه صدور سند برای روستاییان و کشاورزان را تسهیل کنیم، بیان کرد: مدیران اگر می‌خواهند روستاها توسعه پیدا کند باید شرایط آن را فراهم کند چرا که روستاییان برای مواردی چون ایجاد گلخانه و سایر موارد نیاز به سند دارند.

زمینه دریافت سند اراضی روستایی تسهیل شود

وی با بیان اینکه تهیه نقشه و مستندسازی توسط شرکت‌ها انجام شود تا برای مردم هزینه‌ای ایجاد نشود، بیان کرد: ما آمده‌ایم تا برای مردم کار و خدمت کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه ایجاد اداره ثبت در شهرستان خوسف بعد از تعطیلات نوروز پیگیری شود، گفت: در شهرستان درمیان هم اداره ثبت وجود ندارد و شایسته نیست که مردم بیش از ۱۰۰ کیلومتر برای دریافت سند سفر کنند.

کد مطلب 6049098

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