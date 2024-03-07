منتخبین جشنواره مالک اشتر در راستای ویژگیهای وی گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الیاس نجاری در سیزدهمین جشنواره استانی مالک اشتر ضمن اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب گفت: ایشان می‌فرمایند: رأی دادن جهاد است در نتیجه مجاهدت‌های شما فرماندهان محترم در برقراری امنیت انتخابات اجری بالاتر از جهاد دارد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین (ع) افزود: نام این جشنواره برگرفته از فرمانده بصیر حضرت علی (ع) می‌باشد پس منتخبین نیز باید در همین راستا گام بردارند.

وی گفت: علی (ع) در نهج البلاغه ۲۰ شاخصه را برای این فرمانده بیان می‌کند که به عنوان یک فرمانده آرمانی باید مورد توجه ما باشد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار الحسین (ع) گفت: مالک بنده خدا بود نه بنده مردم و در زمان خطر رهبر خود را تنها نگذاشت و در سخت‌ترین شرایط عقب نشینی نکرد.

وی عنوان کرد: مالک شمشیری از شمشیرهای خداوند متعال بود پس فرماندهان ما نیز باید گفتاری نافذ داشته باشند تا باعث ترس در دل‌های دشمنان شوند.

نجاری مهمترین ویژگی مالک را تبعیت محض از رهبر و امام خود دانست و گفت: ما نباید یک قدم جلوتر یا یک قدم عقب‌تر از رهبر خود باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مالک اشتر نخعی صرفاً فرمانده ای شجاع نبود بلکه در بقیه خصوصیات مانند معنویت و اخلاق در اوج بود.

نجاری سردار سلیمانی را فرمانده شبیه به مالک اشتر دانست و گفت: هر وقت این سردار عزیز گزارشی را محضر رهبر انقلاب می‌دادند ایشان خوشحال می‌شدند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار الحسین (ع) با اشاره به فرمایشات علی (ع) در وصف مالک گفت: اهل بیت از مالک راضی بودند و ما باید با عملکردمان رضایت امام زمان در پی داشته باشیم.

نجاری عنوان کرد: شهادت مالک برای علی (ع) بسیار سخت تمام شد تا جایی که این حضرت بعد از شهادت مالک شکسته شدند.