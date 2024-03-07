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۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۵۸

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

قانون ابزاری برای تحقق عدالت است

قانون ابزاری برای تحقق عدالت است

همدان-نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با بیان اینکه قانون ابزاری برای تحقق عدالت است گفت: امامین انقلاب بارها بر توجه به قانون، قانون مداری و قانون گرایی در جامعه تأکید داشته و دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی در آئین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب همدان بیان کرد: توجه به قانون یک اصل در روابط اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه در کنار اجرای قانون باید به حواشی و برآیندهای اجتماعی و سیاسی آن نیز توجه شود، افزود: مراقبت شود در برابر تمامی پرونده دچار حس عادی انگاری نشوید.

امام جمعه همدان با بیان اینکه عادی انگاری در عرصه خدمت، روحیه تسامح را ایجاد خواهد کرد که خطرناک است، تصریح کرد: حوصله و شرح صدر از ملزومات مسئولیت‌ها است.

وی بیان کرد: امیدواریم منتخبان انتخابات با توجه به اعتماد مردم، به وظایف خود عمل کنند.

کد مطلب 6049135

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