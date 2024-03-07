باید پای کار اقتصاد و معیشت مردم بیاییم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی شامگاه پنجشنبه در یادواره شهید حاج ابراهیم همت و شهدای شهرستان شهرضا که به همت شهرداری شهرضا برگزار شد، اظهار کرد: بدترین مصیبت‌های عالم در روز تاسوعا و عاشورا بر سر امام حسین (ع) و یارانش فرود آمده و هیچ مصیبتی از ابتدای جهان هستی تاکنون به این حجم و سختی نبوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۶۰ سال از شروع روند انقلاب اسلامی در کشور می‌گذرد، ادامه داد: منش و روند رهبر کبیر انقلاب و رهبر معظم انقلاب بیانگر این است که پرچم انقلاب اسلامی با همین روند به دست امام زمان (عج) خواهد رسید.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه خداوند متعال انشالله این عنایت را به نسل ما خواهد داشت و حکومت اسلامی را به صورت کامل تحقق خواهیم بخشید، اضافه کرد: همه شواهد نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی ودیعه بزرگی است که باید به خوبی پاس داشته شود.

نسل انقلاب دلدادگی کامل به نهضت انقلاب اسلامی داشت

وی با بیان اینکه نسل انقلاب دلدادگی کامل به نهضت انقلاب اسلامی داشت، ابراز کرد: آنها همه جان و مال خود را برای انقلاب هدیه دادند.

سردار فدوی با بیان اینکه دشمنان طی ۴۵ سال گذشته بدون یک روز تعطیلی به دشمنی با انقلاب اسلامی پرداخته‌اند، گفت: باید توجه داشت که ما امکاناتی قابل مقایسه با آنها نداریم اما در طول ۴۵ سال همه دشمنی‌ها با شکست رو به رو شده و همه پیروزی‌ها از آنِ انقلاب اسلامی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه خداوند می‌فرماید من همواره طرف جبهه حق هستم و همواره اراده کرده‌ام که جبهه حق پیروز شود، ادامه داد: خداوند همواره به وعده به خود عمل کرده تا پیروزی‌های پی در پی به دست آمده است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه امروز دشمنان ایران اذعان به شکست دارند، افزود: ۵ ماه است که در غزه جنایات زیادی انجام می‌شود، مردم بی‌گناه را شهید می‌کنند و بیش از ۲۰ هزار کودک را به شهادت رسانده‌اند و این پیروزی بسیار راهبردی است چرا که آنچه را حدود ۷۵ سال ریسیده بودند پنبه کردند چرا که همه دنیا جنایات آنها را دیدند و بیش از ۹۹ درصد از مردم دنیا علیه صهیونیست‌ها تظاهرات کردند.

وی با بیان اینکه عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی در کشور و دیگر کشورها به مانند ام القری بوده است، افزود: در این روال و به ویژه ۸ سال دفاع مقدس ستارگانی را در نظر داشتیم که تبلور دائمی داشتند، عمل، زبان و کردار این ستارگان برگرفته از امام حسین (ع) بود و هر بار تجلی بیشتری نسبت به گذشته داشتند.

سردار فدوی با بیان اینکه شهید حاج ابراهیم همت شهیدی است که دلدادگان زیادی دارد، اضافه کرد: شهدایی مانند شهید خرازی، همت، باکری و … قبل دلدادگان امام حسین (ع) را سرشار از شور و شعف می‌کنند و دل‌ها را سمت خدا می‌کشانند.

وی با ییان اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی با شنیدن نام شهدا تاب آوری خود را از دست می‌داد، گفت: این منش متعلق به مکتبی است که رهبرانی فرزانه و رهروانی درست و بلند همت داشته است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ما به ظاهر برای شهدا و در اصل برای خودمان مراسم می‌گیریم، ادامه داد: ما جلسه می‌گیریم تا شهدا دست ما را بگیرند تا راه آنها را دلی، زبانی و عملی بپیماییم، اگر همه عالم آنچه در دل، زبان و عمل شهید همت بود انجام دهند عدالت برقرار خواهد شد.

جامعه با شهدا ارتباط دارد

وی با بیان اینکه نام و تصاویر شهدا همواره در خیابان‌ها، شهرها و روستاها وجود دارد، گفت: جامعه با شهدا ارتباط دارد، شهید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و خداوند به شهدا اجازه شفاعت داده است.

سردار فدوی بااشاره به اینکه هنوز رزمندگان شهید همت با شنیدن نامش شور و شعف نشان می‌دهند، ادامه داد: این یک افتخار بزرگ است و نصیب هر کسی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه ۲۳۰ هزار شهید دفاع مقدس کارنامه درخشانی است که در همه عالم می‌درخشد، افزود: شهدا مانند خورشیدی روشن چراغ راه ما هستند و با برگزاری بزرگداشت آنها در واقع طلب یاری و همراهی آنها را داریم.

وی با بیان اینکه همه روزه یادواره‌های زیادی برای شهدا در سراسر کشور برگزار می‌شود، اضافه کرد: مراجعه به شهیدان و به ویژه شهید همت هم خیر دنیایی دارد و هم خیر اخروی.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: چهل و شش سال از انقلاب گذشته است، در همه زمان‌ها افتخاراتی داریم که می‌توانیم یک شبانه روز بگوییم و تمام نشود و هر روز افرادی از دنیای اسلام به جبهه حق می‌پیوندند اما در این شرایط مشکلاتی هم داریم و علت آن این است که پای آن کار نرفته‌ایم و باید در همه موارد باقیمانده باید از همه روشی که خودمان پای کار رفته‌ایم استفاده کنیم و به تجربیات تاریخی بسنده نمی‌کنیم چرا که ما کارهای سختی را انجام داده‌ایم و در برخی از کارها حتی پای جان در میان بوده است.

مخالفت با زورگویان و مستکبران رویه همه مردم کشورهای دنیا شده است

وی مخالفت با زورگویان و مستکبران رویه همه مردم کشورهای دنیا شده است، ادامه داد: هر چه پیش می‌رویم باور می‌کنند که حتی اگر ملتی کوچک همت کند می‌تواند جلوی استکبار بایستد.

سردار فدوی با بیان اینکه خداوند در راه حق پیروزی را ضمانت کرده است، افزود: نباید ذره‌ای تعلل داشته باشیم و تنها باید به دستور ولی خدا توجه کنیم، ما دشمنان جدید را نمی‌شناسیم اما خداوند می‌شناسد و ما باید قوای خود را تقویت کنیم و آمادگی داشته باشیم.

وی گفت: ما باید آن قسمتی را که خداوند به ما سپرده را توجه داشته باشیم، تکالیف را انجام دهیم چرا که خداوند بالاتر از توان به انسان‌ها تکلیف نمی‌کند.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه میزان موفقیت‌های جبهه باطل شیطان بزرگ و جبهه حق را شاهد هستیم، گفت: وزیر خزانه داری آمریکا در جنگ اقتصادی فرمانده جنگی آمریکا است و این جنگ همواره ادامه داشته و دارد و ما باید پای کار برویم و اقتصاد و معیشت که مشکل دائمی بوده است را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: مشکلات اقتصاد و معیشت موضوع ۲۴ ساعته مردم است و باید سریع، تمام وقت و با اخلاص پای کار حل آن باشیم و آن را با آنچه اسلام گفته برطرف کنیم.

سردار فدوی با بیان اینکه دشمنان پای کار از بین بردن همه دستاوردهای انقلاب اسلامی ایستاده‌اند، ادامه داد: نباید به خبیثان اجازه موفقیت دهیم.

وی گفت: یاد شهید همت و شهدای شهرضا و دوستان شهید همت را گرامی می‌داریم و آرزو داریم که خداوند به لحاظ دلمان که همواره با شهدا بوده است به ما نیز عنایتی داشته باشد.