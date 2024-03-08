به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم دهقانی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران شهرستان بجستان اظهار کرد: حضور پررنگ مردم شهرستان بجستان در انتخابات ۱۱ اسفند ماه جای قدردانی و مرحبا گفتن دارد و زبان از وصف آن قاصر است.

امام جمعه بجستان افزود: اینکه امامین انقلاب فرمودند تداوم نظام و پیروزی نظام از آن مردم است مفهوم آن روز ۱۱ اسفند ماه تحقق یافت.

وی ضمن اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان گفت: ماه رمضان ماه برکت و رحمت و مغفرت، ماه محبت و دوستی و زدودن کینه‌ها و نگرش بر رفتارمان است.

دهقانی افزود: باید از این فرصت استفاده کنیم و خودسازی کنیم تا با دل‌های پاک به میهمانی خدا برویم.

امام جمعه بجستان در ادامه ضمن تشکر از حضور پر رنگ مردم شهرستان بجستان در پای صندوق‌های رأی در ۱۱ اسفند اظهار کرد: حضور پررنگ مردم شهرستان جای قدر دانی و مرحبا گفتن دارد و زبان قاصر است از وصف آن و نشان داد مردم ما همیشه پای نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده و هستند.

وی گفت: دشمنان طوفانی از تبلیغات علیه انتخابات در پیش گرفته بودند و تمام تلاش خود را به کار بستند مردم پای صندوق‌های رأی نیایند ولی بازهم مردم همیشه در صحنه ما نقشه‌هایشان را خنثی کردند.



دهقانی افزود: آماری که بدخواهان نظام داده بودند مشارکت ۱۰ الی ۲۰ درصد در کشور بود اما بالای ۴۰ درصد در کشور و در شهرستان بجستان بالغ بر ۷۰ درصد در پای صندوق‌های رأی حضور یافتند.

خطیب نماز جمعه بجستان ضمن تبریک به نماینده منتخب مردم بیان کرد: از این پس همه مردم و مسؤولین و همه کاندیدها باید با اتحاد و انسجام در کنار هم باشند تا از دردهای جامعه کاسته شود و در جهت رفع مشکلات منطقه گام‌های بزرگی برداشته شود.

وی در پایان از عوامل امنیتی و اجرایی و نظارتی انتخابات شهرستان بجستان که بدون کوچک‌ترین خدشه و در امنیت کامل انتخابات ۱۱ اسفند ماه را برگزار کردند، تشکر و قدردانی کرد.