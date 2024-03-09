۲۰ واحد گردشگری در بشرویه آماده پذیرایی از مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علی‌زاده صبح شنبه در ستاد سفرهای نوروزی شهرستان بشرویه با اشاره به حماسه حضور مردم شهرستان بشرویه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: از تمام مردم ولایت‌مدار شهرستان بشرویه، کاندیداها، عوامل اجرایی و همه کسانی که در این ایام از جان و دل مایه گذاشتند و شور انتخاباتی به وجود آوردند صمیمانه تشکر می‌کنم.

فرماندار شهرستان بشرویه بیان کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر در سال گذشته با همت همه دست‌اندرکاران وظایف خود را به خوبی انجام داد و ما در این برهه شاهد استقبال خوب مسافران نوروزی در شهرستان بودیم و حتی با کمترین میزان حوادث جاده‌ای مواجه شدیم.

علی‌زاده افزود: اما امسال از تمام اعضا ستاد می‌خواهم فراتر از سال گذشته همت به خرج دهند و با توجه به تقارن سفرهای نوروزی با ماه مبارک رمضان ضمن حفظ شئونات ماه مبارک رمضان همه شرایط مهیای استقبال و پذیرایی از مسافران نوروزی باشد.

در ادامه جلسه سیدامیر سلیمانی رباطی مسئول میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه گفت: ستاد اجرایی خدمات سفر همه ساله قبل از تعطیلات نوروزی با رویکرد هماهنگی، نظارت و مدیریت سفر برگزار می‌شود؛ بر خلاف سال‌های قبل با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان و ایام تعطیلات نوروزی و پیش‌بینی شروع سفرها قبل از موعد، ستاد اجرایی خدمات سفر کار خود را از ۲۴ اسفندماه شروع و تا ۲۵ فروردین‌ماه سال جدید ادامه خواهد داد.

سلیمانی در خصوص تأسیسات گردشگری شهرستان بشرویه گفت: پس از وقفه و رکودی که در پی شیوع کرونا در سراسر کشور اتفاق افتاد سال گذشته سفرهای نوروزی شتاب دوباره گرفت و امسال ۲۰ واحد گردشگری با ظرفیت اسکان شبانه ۱۰۰۰ نفر پذیرای مسافران خواهند بود.

وی افزود: در کنار ستاد اسکان مدارس و مهمانسرای ادارات ظرفیت مطلوبی برای اقامت خواهیم داشت اما باز هم در شرایط بحرانی درخواست می‌شود هیأت مذهبی نیز به کمک ستاد بیایند.

در انتهای جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد سفر معرفی و وظایف هر کدام از کمیته‌ها ابلاغ شد.