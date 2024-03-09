جمع آوری کمک دانشگاهیان برای مردم سیل زده سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگارمهر، با توجه به ضرورت کمک رسانی به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان، پویش «سیستان تنها نیست» از طرف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها جهت جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی راه اندازی شد.

کمک های دانشگاهیان (اساتید، دانشجویان و کارکنان) و سایر اقشار برای مردم سیل زده سیستان و بلوچستان جمع آوری می شود.

اقلام ضروری غیر نقدی مورد نیاز، شامل پتو، موکت، چادر، اقلام شوینده و بهداشتی، کنسرویجات، روغن، مواد غذایی، برنج، شکر، آرد و ... بوده و محل دریافت اقلام غیر نقدی، دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های سراسر کشور است.