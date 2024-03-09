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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۲۷

توسط نهاد رهبری در دانشگاهها صورت می گیرد؛

جمع آوری کمک دانشگاهیان برای مردم سیل زده سیستان و بلوچستان

جمع آوری کمک دانشگاهیان برای مردم سیل زده سیستان و بلوچستان

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها جهت کمک رسانی به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان، پویش «سیستان تنها نیست» را راه اندازی کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، با توجه به ضرورت کمک رسانی به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان، پویش «سیستان تنها نیست» از طرف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها جهت جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی راه اندازی شد.

کمک های دانشگاهیان (اساتید، دانشجویان و کارکنان) و سایر اقشار برای مردم سیل زده سیستان و بلوچستان جمع آوری می شود.

اقلام ضروری غیر نقدی مورد نیاز، شامل پتو، موکت، چادر، اقلام شوینده و بهداشتی، کنسرویجات، روغن، مواد غذایی، برنج، شکر، آرد و ... بوده و محل دریافت اقلام غیر نقدی، دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های سراسر کشور است.

جمع آوری کمک دانشگاهیان برای مردم سیل زده سیستان و بلوچستان

کد مطلب 6049948

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    نظرات

    • مرادحوت IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام من از سیستان و بلوچستان شهرستان راسک شهر پیشین محله تلارسر هستم خونه من و مادربزرگم گلی بوده الان همه ریخته.دوباره یه طوفان دیگر اصلاً آمادگی نداریم لطفاً به ما کمک کنید.

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