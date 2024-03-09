پنتاگون ادعاهای ۸۰ ساله درباره اشیای ناشناس پرنده را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع آمریکا در تازهترین گزارش این نهاد درباره اشیای ناشناس پرنده که از آنها تحت عنوان «یوفو/یوافاو/ UFO» یاد میشود، مدعی شد که هیچ نشانهای مبنی بر وجود فناوری فرازمینی در مشاهدات هشت دهه اخیر یافت نشده است و همه مشاهدات پدیدههای عادی بودهاند.
این گزارش ۶۳ صفحهای که از حالت طبقهبندی خارج شده است، جامعترین گزارش پنتاگون درباره این مساله محسوب میشود که البته بار دیگر در آن ادعاها درباره فضاپیما یا به بیان عامیانه «بشقابپرنده» ها را نفی میکند.
دفتر تحقیقات درباره ناهنجاریها در تمام سطوح(زمین، هوا، دریا، فضا) وزارت دفاع آمریکا(AARO) در این گزارش به بررسی تمام مشاهدات و ادعاها درباره مشاهده اشیا و پدیدهها و ناهنجاریهای ناشناخته از سال ۱۹۴۵ تا اکتبر ۲۰۲۳ پرداخته است.
پت رایدر، سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا درباره این گزارش گفت: دفتر رسیدگی به ناهنجاریها/AARO، در هیچکدام از تحقیقات دولت آمریکا، مطالعات آکادمیک یا هیاتهای بازنگری رسمی، وجود فناوری فرازمینی در مشاهدات اشیای ناشناس پرنده را تایید نکرده است.
وی اضافه کرد: تمام تحقیقات به این نتیجه منتج شده که اکثر مشاهدات، اشیای عادی یا نتیجه اشتباه در شناسایی بوده است. همچنین براساس این گزارش، اکثر مشاهدات، پهپاد، بالونهای هواشناسی، هواپیماهای جاسوسی، ماهواره، موشک و قمر مصنوعی بودهاند.
گزارش پنتاگون همچنین ادعاهای خبرساز در جلسه استماع ماه جولای کنگره آمریکا را نیز رد کرد. در آن جلسه برخی از مقامات ارشد نظامی آمریکا مدعی شده بودند که دولت این کشور اطلاعات و یافتههای قطعی خود درباره اشیای ناشناس پرنده را از چشم مردم مخفی میکند.
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