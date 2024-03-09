تداوم امدادرسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان تا پایداری شرایط

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در رزمایش آمادگی نیروهای عملیاتی هلال احمر که امروز در جوار مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: تشکر ویژه از حضور همه امدادگران، داوطلبان و نجاتگران در تمام مناسبت‌ها جهت ارائه خدمت به مردم دارم.

وی به خدمت خالصانه به مردم در جهت رضای خدا توسط نیروهای هلال احمر اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات به زائران در ایام حج و اربعین، حوادث و… همه از همین جنس خدمات بوده است.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از امدادگران و داوطلبان هلال احمر در سیستان و بلوچستان مشغول خدمت رسانی هستند اگرچه بیش از یک هفته از این حادثه گذشته ولی خدمت رسانی همچنان ادامه دارد تا شرایط پایدار شود، تداوم دارد.

وی گفت: خبرهای جدید از بارش‌های دوباره در این محدوده داریم ولی آماده باش کامل وجود دارد تا خدمت رسانی مؤثر صورت گیرد.

کولیوند به موضوع چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و گفت: برنامه‌های مؤثری در جهت فرهنگ‌سازی و امدادرسانی در نظر گرفته شده به طوری که شادی باشد ولی کمترین خسارت به مردم وارد شود.

وی بیان داشت: با شروع سال جدید مسافرت‌ها نیز آغاز خواهد شد و ما با توان بیشتر وارد کار خواهیم شد. تعداد نیروی انسانی، خودروهای لجستیک دوبرابر شده است و پایگاه‌ها نیز چند برابر شده تا خدمات بهتری به مسافران و روزه داران ارائه شود.