به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس کردیان ضمن تشریح وضعیت شهرکهای گلخانهای استان با بیان اینکه ۱۵ قطعه گلخانه به مساحت ۴.۵ هکتار در شهرک گلخانهای بوعلی در سال جاری به متقاضیان واگذار و کار احداث آن آغاز شده است اظهار کرد: ۱۳ قرارداد واگذاری از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است و به ساخت سازه منجر شده به طوری که در سال جدید تولید صیفیجات خود را آغاز میکنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه صدور اسناد واحدهای گلخانهای شهرکهای کشاورزی پیگیری و انجام شده است افزود: در این حوزه منتظر صدور دستورات لازم از سوی مراجع قانونی هستیم تا بتوانیم این اسناد را در اختیار متقاضیان قرار دهیم.
مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی استان همدان به شهرک گلخانهای گنبد نیز اشاره کرد و گفت: اراضی این شهرک معارض اجتماعی داشت و چندین جلسه در شهرستان و در محل پروژه برای رفع آن برگزار شد که در نتیجه بر اساس صورتجلسه شورای تأمین و ستاد گلخانهها مقرر شد به متقاضیان شهرک گنبد از اراضی شهرک کرتیلآباد تحویل شود همچنین بنا شد ۲۴ قطعه واگذار شده به شهرک دامپروری کرتیلآباد منتقل شوند.
وی با بیان اینکه شهرک دامپروری کرتیلآباد ۳۸ هکتاری است تصریح کرد: نیمی از این شهرک در حدود ۱۹ هکتار به متقاضی و بهرهبردار تحویل نشده و مقرر شد به ۲۴ نفر واگذار شود.
کردیان با اشاره به اینکه برای حل مسأله راه دسترسی به شهرک گنبد سه راه پیشنهاد شده است ادامه داد: زمینی در مجاورت شهرک موجود است که با راه اصلی حدود ۴۶۰ متر فاصله دارد، با توجه به توافقات صورت گرفته و تهاتر زمین، مسأله راه برطرف خواهد شد و با حل مشکل راه مشکل انتقال برق و گاز نیز رفع میشود.
وی با بیان اینکه اعتبارات این شهرک از محل سفر ریاست جمهوری پیش بینی شده است خاطرنشان کرد: در این باره ۲۰۰ میلیارد تومان، اعتبار پیش بینی شده که ۷ میلیارد تومان تخصیص یافته و در صورت حل مشکل راه باقی امور نیز انجام میشود.
مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی استان همدان در بخش دیگر به شهرک گلخانهای حرمآباد نیز اشاره کرد و گفت: ۱۰ قطعه از این شهرک فاقد قرارداد است که پس از اخذ پاسخ استعلام شرکت گاز و اخذ قیمت کارشناسی دادگستری نسبت به عقد قرار داد اجاره به شرط تملیکی با سرمایه گذاران اقدام میشود.
وی با تاکید بر اینکه یک شهرک جدید به مساحت ۳۶ هکتار در کلهسر فامنین دنبال میشود اظهار کرد: دریافت مجوز حفر چاه در دستور کار است که در صورت اخذ آن عملیات احداث آغاز میشود به نحوی که ۲۵ هکتار سطح زیر کشت خواهد داشت.
کردیان با اشاره به اینکه ۱۶۰ هکتار شهرک گلخانهای دولتی در سطح استان زیر کشت است افزود: پس از انجام اقدامات لازم در بخشهای مختلف به این میزان افزوده میشود.
وی با بیان اینکه به جز ساخت شهرکهای دولتی مجوز شهرکهای خصوصی نیز توسط شرکت شهرکهای کشاورزی صادر میشود بیان کرد: شهرک گلخانهای کوریجان، آقامیرزایی و ۳۲۰ هکتاری کرفس از جمله شهرکهای خصوصی هستند همچنین ۱۲ درخواست جدید در دست پیگیری و انجام امور اداری نیز قرار دارد.
مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی استان همدان با تاکید بر اینکه قسمت اعظم مشکلات در حوزه احداث شهرکهای گلخانهای بحث تخصیص آب است تصریح کرد: در ۱۳ دشت همدان که همگی بحرانی و ممنونه بحرانی هستند تخصیص آب کشاورزی امکان پذیر نیست و این موضوع باعث عدم توسعه شهرکهای گلخانهای استان شده است.
وی درباره شهرک گلخانهای فیض آباد فامنین و تخصیص پساب از شرکت آب و فاضلاب به آن اظهار کرد: با پیگیری لازم از شرکت آب و فاضلاب مقرر شد، نیاز آبی از پساب شهرستان فامنین تأمین و ۱۰۰ هکتار گلخانه گل شاخه بریده احداث شود.
نظر شما