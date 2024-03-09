انهدام باند جیب بری در بازار روزهای شهرستان ری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی گفت: در پی مراجعه و شکایت چند تن از شهروندان در هفته‌های اخیر در خصوص سرقت به صورت جیب‌بری و کش رو زنی در بازار روز خاور شهر، پیگیری موضوع سریعاً به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷۷ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های تخصصی و استفاده از تجهیزات خاص پلیسی مشخص شد، که ۲ زن و یک مرد با سوءاستفاده از شلوغی بازار و غرفه‌ها در غفلت فروشندگان و مشتریان اقدام به جیب‌بری و سرقت تلفن همراه و اجناس و وجوه نقد آنان می‌کنند.

این مقام انتظامی در ادامه ابراز داشت: مأموران کلانتری خاور شهر با به دست آوردن مشخصات ظاهری متهمان، تحقیقات میدانی گسترده‌ای را آغاز و سرانجام اعضای این باند را رد زنی و به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند.

وی گفت: مأموران انتظامی قبل از دستبرد اعضای این باند به گوشی تلفن همراه خانمی جوان، آنها را در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری تصریح کرد: متهمان که غیربومی هستند در مواجهه با مستندات و ادله پلیس به ۱۰ فقره جیب‌بری در اماکن عمومی شلوغ در سطح بازار روزهای سطح شهرستان ری که در روزهای هفته برگزار می‌شود، اعتراف کردند.

سرهنگ طرهانی در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تکمیل پرونده جهت بررسی تخصصی به پلیس آگاهی منتقل شدند، گفت: شهروندانی که در سطح بازارهای روز شهرستان از آنها سرقت شده است می‌توانند جهت شناسایی سارقان به پلیس آگاهی شهرستان ری مراجعه کنند.

