بیمه سلامت تحولات ارزشمندی در استان همدان ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد در نشست انعقاد تفاهم‌نامه بین مدیران بیمه سلامت و مؤسسه خیریه مهدیه، گفت: امضای تفاهم‌نامه فی مابین مرکز اداره‌کل بیمه سلامت استان و رادیوتراپی مؤسسه خیریه مهدیه همدان جهت پرداخت هزینه‌های درمان بیماران صعب‌العلاج و سرطانی در استان، اقدامی مبارک است.

وی ادامه داد: بیمه سلامت همگام با سیاست‌های دولت مردمی و انقلابی ایران قوی تحولات بسیار ارزشمندی در استان ایجاد کرده است.

قاسمی‌فرزاد افزود: این اقدام با نگاه دولت مردمی سیزدهم و به تأسی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر کاهش دغدغه‌ها و هزینه‌های بیماران و تسهیل در روند درمان انجام شد.

وی تصریح کرد: با نگاه مثبت دولت مردمی و انقلابی ایران قوی و اقدامات اثربخش در حوزه‌ی بیمه، در استان همدان ۸۵۰ هزار نفر تحت پوشش رایگان بیمه سلامت هستند.

استاندار همدان گفت: هزینه‌های درمان بیماران صعب‌العلاج و سرطانی بسیار سنگین است و همواره شاهد مشکلات بسیاری در خانواده‌های این بیماران بوده‌ایم.