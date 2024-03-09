بیمه سلامت تحولات ارزشمندی در استان همدان ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمیفرزاد در نشست انعقاد تفاهمنامه بین مدیران بیمه سلامت و مؤسسه خیریه مهدیه، گفت: امضای تفاهمنامه فی مابین مرکز ادارهکل بیمه سلامت استان و رادیوتراپی مؤسسه خیریه مهدیه همدان جهت پرداخت هزینههای درمان بیماران صعبالعلاج و سرطانی در استان، اقدامی مبارک است.
وی ادامه داد: بیمه سلامت همگام با سیاستهای دولت مردمی و انقلابی ایران قوی تحولات بسیار ارزشمندی در استان ایجاد کرده است.
قاسمیفرزاد افزود: این اقدام با نگاه دولت مردمی سیزدهم و به تأسی از منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر کاهش دغدغهها و هزینههای بیماران و تسهیل در روند درمان انجام شد.
وی تصریح کرد: با نگاه مثبت دولت مردمی و انقلابی ایران قوی و اقدامات اثربخش در حوزهی بیمه، در استان همدان ۸۵۰ هزار نفر تحت پوشش رایگان بیمه سلامت هستند.
استاندار همدان گفت: هزینههای درمان بیماران صعبالعلاج و سرطانی بسیار سنگین است و همواره شاهد مشکلات بسیاری در خانوادههای این بیماران بودهایم.
