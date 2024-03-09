طرح نظارتی بازار نوروز و ماه رمضان در آذربایجان غربی آغاز شد

عبدالحمید سرتیپی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: این طرح با حضور بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، ادارات و نهادهای مرتبط در استان جهت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات اولویت دار در مراحل تأمین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت، با توجه به افزایش تقاضای عمومی در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان و با هدف ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه از ابتدای اسفند آغاز شده و در روزهای اخیر شدت گرفته است.

وی اضافه کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم برای خرید و انجام سفرهای نوروزی و تقارن آن با ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضای کالاهای مورد نیاز این ماه مبارک، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بنا به دستور سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور جهت مقابله با روند افزایش تخلفات احتمالی به ویژه تخلف گران فروشی ناشی از افزایش تقاضا برای خرید مایحتاج این ایام، طرح نظارتی ویژه عید نوروز و ماه مبارک رمضان را همزمان با سایر استان‌ها اجرا می‌کند.

سرتیپی اظهار کرد: گروه کالایی هدف در این طرح شامل پخت و توزیع انواع نان، لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، شکر، روغن نباتی، حبوبات، میوه سیب، پرتقال، پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینی، روغن موتور، مواد شوینده و تایر خودرو و لوازم یدکی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین در مدت اجرای طرح ویژه نوروز در حوزه خدمات مراکز و دفاتر شرکت‌های مسافرتی زمینی، ریلی، هوایی و دفاتر فروش آنها، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوری‌ها، رستوران‌های بین شهری، عملکرد انبارها و سردخانه‌ها، میادین میوه و تره بار، خدمات خشک شویی و قالی شویی مورد بازرسی و نظارت قرار می‌گیرد.

سرتیپی گفت: نظارت بر مراکز نگهداری کالا شامل سردخانه‌ها، انبارها و بررسی میزان موجودی کالا در این مراکز و همچنین پایش مستمر تولید، توزیع و موجودی کالاهای هدف از طریق سامانه جامع تجارت و رصد گلوگاه‌های احتمالی تخلفات صنفی جهت جلوگیری از احتکار، عدم عرضه و گران فروشی نیز در این مدت به صورت مستمر انجام خواهد شد.

وی افزود: شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از احتکار، قاچاق، عدم عرضه محصول، عدم درج قیمت، کم فروشی و نظایر آن از سوی واحدهای صنفی می‌توانند موارد را از طریق سامانه شبانه روزی ۱۲۴ ستاد خبری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی با واحد بازرسی در میان بگذارند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.