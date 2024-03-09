اعضای جوان مرگ مغزی از کاخک به ۴ بیمار اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و چهارصد و شصت و یکمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم «آرش جندقی»، بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان جوادالائمه گناباد مشهد پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانوادهاش، در بیمارستان منتصریه مشهد زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
مسؤول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: کبد این جوان مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به مردی ۶۴ ساله ساکن مشهد که سالها از بیماری نارسایی کبد رنج میبرد، اهدا و پیوند شد.
وی گفت: قرنیههای زنده یاد جندقی برای پیوند به بانک چشم این دانشگاه و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.
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