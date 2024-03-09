۴۹۰ هکتار از اراضی خرمشهر کشت کف کار گندم شد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر شریفی بعد از ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از کشت گندم در سال زراعی جاری به صورت کف کار در ۴۹۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان خرمشهر خبر داد.

وی با اعلام اینکه دستگاه کف کار برای کشت در اراضی شور به کار می‌رود، اضافه کرد: به دلیل اینکه در این اراضی سیر حرکت شوری خاک به سمت پشته است، این دستگاه با ایجاد جویچه هایی در کف جو و کشت بذر و کود توسط کارنده های مجزا در کف جوی عملیات کشت را انجام می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر بیان کرد: با توجه به سطح سبز مزارع کشت شده با این روش گام مثبتی در احیای زمین‌های شور خرمشهر انجام شده و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.