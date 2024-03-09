به گزارش خبرنگار مهر، علی ضمیریکامل عصر شنبه در مراسم پایانی سال تقدیر از مدالآوران هیئت اسکواش استان همدان اظهار کرد: هیئت اسکواش با مدیریت توانمند خود یکی از هیئتهای پیشتاز ما بوده که توانسته در مدت زمان کوتاهی قدمهای بزرگی را بردارد.
وی افزود: این هیئت باوجود تقریباً نوپا بودن اما در بحث استعدادیابی به خوبی ورود کرده و به طور قطع میتوانیم در سالهای آینده در بحث قهرمانی در کشور شاهد درخشش اسکواشبازان همدانی باشیم.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه دستگاه ورزش در کنار هیئتهای ورزشی است، گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان همواره در کنار هیئت ورزشی بوده و رسالت خود را در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی انجام داده است.
ضمیریکامل خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ شاهد رشد و توسعه خوبی در هیئتهای ورزشی استان بودیم.
وی با اشاره به طرح آمایش بیان کرد: امیدواریم بتوانیم در طرح آمایش در رعایت عدالت به هیئت اسکواش استان همدان نیز کمک شایانی کنیم.
رئیس هیئت اسکواش استان همدان عنوان کرد: شاهد رشد خوبی تعداد اسکواشبازان دارای بیمه ورزشی در استان همدان هستیم که باعث خوشحالی است.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان همدان:
توسعه ورزش همگانی و قهرمانی را در دستور کار داریم
همدان- معاون اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: به دنبال ارتقا و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی استان همدان در سال پیشرو هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، علی ضمیریکامل عصر شنبه در مراسم پایانی سال تقدیر از مدالآوران هیئت اسکواش استان همدان اظهار کرد: هیئت اسکواش با مدیریت توانمند خود یکی از هیئتهای پیشتاز ما بوده که توانسته در مدت زمان کوتاهی قدمهای بزرگی را بردارد.
