توسعه ورزش همگانی و قهرمانی را در دستور کار داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی ضمیری‌کامل عصر شنبه در مراسم پایانی سال تقدیر از مدال‌آوران هیئت اسکواش استان همدان اظهار کرد: هیئت اسکواش با مدیریت توانمند خود یکی از هیئت‌های پیشتاز ما بوده که توانسته در مدت زمان کوتاهی قدم‌های بزرگی را بردارد.



وی افزود: این هیئت باوجود تقریباً نوپا بودن اما در بحث استعدادیابی به خوبی ورود کرده و به طور قطع می‌توانیم در سال‌های آینده در بحث قهرمانی در کشور شاهد درخشش اسکواش‌بازان همدانی باشیم.



معاون اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه دستگاه ورزش در کنار هیئت‌های ورزشی است، گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان همواره در کنار هیئت ورزشی بوده و رسالت خود را در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی انجام داده است.



ضمیری‌کامل خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ شاهد رشد و توسعه خوبی در هیئت‌های ورزشی استان بودیم.



وی با اشاره به طرح آمایش بیان کرد: امیدواریم بتوانیم در طرح آمایش در رعایت عدالت به هیئت اسکواش استان همدان نیز کمک شایانی کنیم.



رئیس هیئت اسکواش استان همدان عنوان کرد: شاهد رشد خوبی تعداد اسکواش‌بازان دارای بیمه ورزشی در استان همدان هستیم که باعث خوشحالی است.