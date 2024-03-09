به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس دفتر اطلاعرسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد که ۱۲۰ هزار خانواده در نوار غزه از قحطی واقعی رنج میبرند.
«سلامه معروف» همچنین افزود که ۸۰ درصد از خانههای استان غزه و مناطق شمالی نوار غزه غیرقابل سکونت شده است.
معروف تصریح کرد: نوار غزه در حال تجربه جنگ اسرائیل با هدف گرسنه کردن ساکنان آن است. با تشدید تهدید قحطی در شمال نوار غزه، هر تلاشی میتواند به تأمین معیشت حداقلی مردم کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: رژیم اشغالگر با هدف پاکسازی نژادی ملت فلسطین از ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه جلوگیری میکند، ولی برای مقابله با این سیاست باید گذرگاههای نوار غزه باز شود و کمکهایی هوایی در این خصوص کفایت نمیکند.
