به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد زنگانه ظهر شنبه در مراسم آغاز طرح آماده سازی سایت ۴٠٠ هکتاری برای جابه جایی ۶ روستای کاسه سد چایلی مراوه تپه اظهار کرد: جابه جایی ۶ روستای واقع در کاسه سد چایلی مطالبه مردم منطقه گلیداغ و شهرستان مراوه تپه بود که در سفر دوم ریاست جمهور مورد توجه قرار گرفت و خوشبختانه دولت قاطعانه از مطالبات به حق مردم دفاع می‌کند.

وی با اشاره به اینکه جابه جایی این روستاها در ۳ سایت و در زمینی به وسعت ۴۰۰ هکتار زمین تسریع عملیات اجرایی شد، افزود: تلاش تمامی دستگاه‌های مرتبط برای جابه جایی ۶ روستا و همچنین آغاز عملیات آبگیری سد چایلی ضروری است.

استاندار گلستان گفت: خوشبختانه جانمایی سایت‌های جدید به خوبی انجام شده و ظرفیتی برای گردشگری در حوزه آب است که امیدواریم بتواند زمینه اشتغال و حضور گردشگران را فراهم کند.

وی افزود: تاکنون منابع آب شرب استان از سفره‌های آب زیر زمینی تأمین شده و سد نرماب اولین سدی است که از آن برای تأمین آب شرب استفاده می‌شود و امیدواریم تا پایان دولت سد چایلی را نیز وارد چرخه آب شرب استان کنیم.

زنگانه اظهار کرد: مشارکت مردم مراوه تپه در تمامی انتخابات‌های گذشته چشمگیر و گسترده بوده و خوشبختانه در انتخابات ۱۱ اسفند نیز همچون گذشته با تلاش علما در کنار انقلاب بودند.

وی خاطرنشان کرد: گلستان در مسیر پیشرفت قرار دارد و در دولت سیزدهم توانسته از منفی ۵ به رشد مثبت ۳ درصد برسد و امیدواریم رشد مثبت ۸ از مثبت ۳ را نیز رقم بزنیم.