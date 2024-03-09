دولت قاطعانه از مطالبات به حق مردم دفاع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد زنگانه ظهر شنبه در مراسم آغاز طرح آماده سازی سایت ۴٠٠ هکتاری برای جابه جایی ۶ روستای کاسه سد چایلی مراوه تپه اظهار کرد: جابه جایی ۶ روستای واقع در کاسه سد چایلی مطالبه مردم منطقه گلیداغ و شهرستان مراوه تپه بود که در سفر دوم ریاست جمهور مورد توجه قرار گرفت و خوشبختانه دولت قاطعانه از مطالبات به حق مردم دفاع میکند.
وی با اشاره به اینکه جابه جایی این روستاها در ۳ سایت و در زمینی به وسعت ۴۰۰ هکتار زمین تسریع عملیات اجرایی شد، افزود: تلاش تمامی دستگاههای مرتبط برای جابه جایی ۶ روستا و همچنین آغاز عملیات آبگیری سد چایلی ضروری است.
استاندار گلستان گفت: خوشبختانه جانمایی سایتهای جدید به خوبی انجام شده و ظرفیتی برای گردشگری در حوزه آب است که امیدواریم بتواند زمینه اشتغال و حضور گردشگران را فراهم کند.
وی افزود: تاکنون منابع آب شرب استان از سفرههای آب زیر زمینی تأمین شده و سد نرماب اولین سدی است که از آن برای تأمین آب شرب استفاده میشود و امیدواریم تا پایان دولت سد چایلی را نیز وارد چرخه آب شرب استان کنیم.
زنگانه اظهار کرد: مشارکت مردم مراوه تپه در تمامی انتخاباتهای گذشته چشمگیر و گسترده بوده و خوشبختانه در انتخابات ۱۱ اسفند نیز همچون گذشته با تلاش علما در کنار انقلاب بودند.
وی خاطرنشان کرد: گلستان در مسیر پیشرفت قرار دارد و در دولت سیزدهم توانسته از منفی ۵ به رشد مثبت ۳ درصد برسد و امیدواریم رشد مثبت ۸ از مثبت ۳ را نیز رقم بزنیم.
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