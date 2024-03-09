۲۶ نوروزگاه در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رهبردین بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر آذربایجان غربی، اظهار کرد: فراهم کردن امکانات وزیر ساخت‌های لازم برای مسافران و گردشگران نوروزی یکی از اولویت‌های اصلی اعضای این ستاد است.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی سازمان آب منطقه‌ای و محیط زیست بازدید از سدها و تالاب‌های استان باید برای مسافران نوروزی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی برای استقبال از گردشگران نوروزی و مهیا شدن استان برنامه ارائه داده و میراث فرهنگی را همراهی کنند.

وی اظهارکرد: دستگاه‌های مربوطه بویژه محیط زیست به این مهم پرداخته و تالاب‌هایی را که در نقاط مختلف استان وجود دارند معرفی و تبلیغات لازم را پیرامون آنها انجام دهند.

رهبردین افزود: با توجه به اینکه نوروز امسال با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده است بنابراین بسیاری از افراد مسافرت‌های خود را به بعد از این مدت اختصاص خواهند داد به همین دلیل تمهیدات لازم صورت گیرد.

معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی اظهارکرد: دانشگاه، محیط زیست، آب منطقه‌ای و تمامی سازمانها و دستگاه‌های مربوطه میراث فرهنگی و گردشگری را در راستای میزبانی از مسافران نوروزی همراهی کنند.