به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «سیاهِ بازی» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی زحمتکش تهیه و تولید شده است که با بهره‌گیری از آئین‌های نمایشی ملی سیاه بازی به ایجاد شادی و نشاط در میان کاروان‌های راهیان نور پرداخت.

سیاهِ بازی، روایتی از فراق دو هم‌سنگر است که در عملیاتی یکی از آنها شهید می‌شود.

نمایش خیابانی سیاهِ بازی طبق برنامه در یادمان‌های دهلاویه، شلمچه و نهر خین اجرا می‌شود.

ششمین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور با حضور هنرمندان استان‌های گیلان، لرستان، آذربایجان شرقی، یزد، تهران، همدان و خوزستان از ۱۵ تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در یادمان‌های دفاع مقدس خوزستان با در حال اجرا است.