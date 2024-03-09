مساجد بهترین مکان برای تحقق جهاد تبیین است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خاتمی شامگاه شنبه در آیین گرامیداشت سالروز تاسیس کانون‌های مساجد کشور با بیان اینکه مساجد بهترین مکان در عصر جهاد تبیین از اندیشه‌های امامین انقلاب است، مساجد باید به مرکز تربیت انسانی به ویژه جوانان در همه ابعاد تبدیل شود، گفت: نخستین حرکت پیامبر پس از استقرار در مدینه ساخت مسجد بود که در آن دوران کانون تصمیم گیری فرهنگی، دینی، اجتماعی، قضایی و نظامی محسوب می‌شد.

وی افزود: مساجد در دوران دفاع مقدس نیز کانون تربیت نیرو بوده به گونه ای که بسیاری از شهدای دفاع مقدس تربیت شده مساجد بودند.

خاتمی با بیان اینکه با بیان اینکه هنوز با توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص مساجد فاصله داریم، ادامه داد: حضور پررنگ مردم در مساجد مورد انتظار است چرا که زینت مسجد به نمازگزاران است و عمران و آبادانی مسجد با حضور نمازخوانان و تعلیم دین، اخلاق و انسانیت ممکن است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: مساجد در تاریخ اسلام نقش و کارکردهای مختلفی داشته‌اند و باید نقش محوری مسجد و کارکردهای آن دوباره احیا شود.

خاتمی با بیان اینکه حضور پررنگ مردم در مساجد مورد انتظار ما است، ادامه داد: مساجد بهترین مکان در عصر جهاد تبیین از اندیشه‌های امامین انقلاب است و مساجد باید به مرکز تربیت انسانی به ویژه جوانان در همه ابعاد تبدیل شود.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: حضور پررنگ مردم در مساجد مورد انتظار است چرا که زینت مسجد به نمازگزاران است و عمران و آبادانی مسجد با حضور نمازخوانان و تعلیم دین، اخلاق و انسانیت ممکن است.

خاتمی با بیان اینکه انقلاب اسلامی نشات گرفته از مساجد بود، افزود: در سراسر کشور راهپیمایی‌های انقلاب از مساجد شروع و به مساجد ختم می‌شد.