تصویب منطقه آزاد از کارهای ارزنده در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر باقرزاده شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران در واکنش به شایعه رفتن حسینی پور از مازندران تصریح کرد: بنده درگیر انتخابات بوده و شایعه رفتن استاندار مازندران را تازه شنیدم بر این اساس صراحتاً می گویم، اگر استاندار مازندران هم بخواهد برود ما نمی‌گذاریم، ایشان نمی‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد چرا که در حال حاضر مازندران به ثبات و در ریل توسعه قرار گرفته است.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار تصریح کرد: بنده شهادت می‌دهم اتفاقات خوبی در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار صورت گرفته است و پروژه‌هایی که ۲۰ الی ۳۰ سال نیمه کاره رها شده بود با حمایت و پیگیری ایشان به سرانجام رسید.

باقر زاده تصویب منطقه آزاد، جاده ساحلی، بیمارستان و فرودگاه را از جمله کارهایی برشمرد که با کمک و حمایت استاندار مازندران به سرانجام رسید به نمایندگی از مردم بابلسر و فریدونکنار از تلاش و خدمات حسینی پور تقدیر کرد.

وی با اشاره به اینکه قصد گله و شکایت در این جلسه را ندارم، افزود: اما باید قبول کنیم برخی از مدیران کم کاری می‌کنند و به خاطر قصور و کوتاهی آنها استاندار مازندران باید پاسخگو باشد.

باقرزاده به اشاره به اینکه امروز اجرایی نشدن برخی از پروژه‌ها به دلیل کمبود بودجه و اعتبار نیست، افزود: عدم تصمیم گیری درست مدیران از دلایل اجرایی نشدن این پروژه هاست، برخی از مدیران در اجرای تصمیمات ترسو هستند، اگر عرضه ندارید کنار بروید، ما مدیران ماشین امضا نمی‌خواهیم.

وی تصریح کرد: استانداری که شبانه روزی برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کند اگر مدیران همراهی کنند عملاً بسیاری از نارضایتی‌ها کنار می‌رود اما عملاً می‌بینیم برخی از مدیران همراه نیستند و تاوان ناتوانی آنها را استاندار می‌دهد.

باقرزاده تسریع در اجرای کمربندی شرقی و رفع مشکل زمین‌های روستایی برای ساخت مسکن افراد بومی را از جمله انتظارات خویش از استاندار مازندران برشمرد.