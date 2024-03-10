به گزارش خبرنگار مهر، آزادراه منجیل - رودبار باقی‌مانده آزادراه قزوین - رشت است که به دلیل شرایط خاص خود با برخورداری از تونل‌ها و پل‌های زیاد یکی از پیچیده‌ترین آزادراه‌های کشور محسوب می‌شود؛ زیرا این آزادراه از کنار بافت شهری و بالای رودخانه عبور می‌کند و به همین دلیل جز دشوارترین آزادراه‌ها به شمار می‌رود.

این آزادراه ۸.۲ کیلومتر است و بیش از ۷۰ درصد از مسیر آن را پل، تونل و دیوار سازی تشکیل می‌دهد و با توجه به کوهستانی و صعب‌العبور بودن منطقه، حجم و نوع کار مهندسی از طرح‌های بزرگ و اساسی کشور محسوب می‌شود. آزادراه منجیل - رودبار پس‌از گذشت ۱۲ سال در دولت سیزدهم به ایستگاه افتتاح رسید و این آزادراه در آستانه ماه مبارک رمضان تحویل مردم و زیر بار ترافیکی خواهد رفت.

آزادراه منجیل - رودبار نمونه شاهکار مهندسی ایران

هشت دستگاه پل بزرگ به‌طول ۱۵۷۶ متر در آزادراه منجیل-رودبار احداث خواهد شد و پل شماره یک این پروژه با استفاده از روش تابلیه و تیرهای پیش‌ساخته احداث شده و با توجه به طول ۴۰ متری و وزن حدود ۱۰۰ تنی این تیرها ساخت، حمل و نصب هر یک از این تیرها مشخصات و دستورکار مخصوص به خود را دارد و از نمونه‌های قابل ذکر در ساخت آزادراه محسوب می‌شود.

ساخت چهار دستگاه تونل به طول ۲۸۷۶ متر و اجرای دیوار سازی به طول ۲۱۵۰ متر از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در ساخت آزادراه منجیل-رودبار است.

برای ساخت پل شماره دو با دو دهانه ۸۵ و ۵۰ متری و پل شماره سه با یک دهانه میانی بزرگ به ارتفاع ۱۱۰ متر و سه دهانه ۶۵ متری از روش طره آزاد با اجرای شاریو استفاده شده است که این اقدام با هدف سبک‌تر شدن سازه و کاهش بار ستون‌ها در نوع خود یک مهندسی ارزش در ساخت به شمار می‌آید. همچنین ساخت پل شماره شش آزادراه منجیل - رودبار را از نظر ابعاد و روش اجرایی بسیار خاص است؛ این پل به طول ۳۳۰ متر در شیب طولی و قوس افقی قرار گرفته و به روش طره آزاد اجرا شده و با توجه‌به ابعاد پل و وزش باد بسیار شدید در منجیل کار مهندسی بزرگ و ارزشمندی است.

هزینه ۲۰ هزار میلیارد ریالی برای آزادراه منجیل - رودبار

خیراله خادمی شرکت تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، گفت: این آزادراه به عنوان سومین وعده دولت در افتتاح مسیرهای آزادراهی کشور پس از افتتاح آزادراه شیراز-اصفهان به عنوان طولانی‌ترین و منطقه دو آزادراه تهران-شمال به عنوان سخت‌ترین پروژه‌های آزادراهی کشور آماده بهره برداری است.

خادمی آزادراه منجیل-رودبار را بخشی از آزادراه قزوین-رشت دانست و تاکید کرد: بهره برداری از آخرین بخش این آزادراه، موجب رفع گلوگاه ترافیکی بین پایتخت و استان گیلان است و با افتتاح آن هموطنان در نوروز می‌توانند به راحتی از این مسیر عبور کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این آزادراه به دلیل واقع شدن در منطقه کوهستانی سرتاسر پل و تونل و دیوار سازی است و به دلیل عبور بخشی از محور از مناطق مسکونی و لزوم حفظ بافت منطقه با پیچیدگی‌هایی همراه بود. اعتبار هزینه شده برای ساخت این آزادراه ۲۰ هزار میلیارد ریال و ارزش روز آن را ۵۵ هزار میلیارد ریال است.

رفع موانع ترافیکی استان گیلان با افتتاح آزادراه منجیل - رودبار

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز (۱۹ اسفندماه) در خصوص زمان افتتاح آزادراه منجیل - رودبار، نوشت: افتتاح آزادراه رودبار - منجیل - رودبار گره ترافیکی چند ساله عبور مسافرین شما کشور، به ویژه استان گیلان را باز خواهد کرد.

این مقام مسؤول در ادامه تاکید کرد: این پروژه ملی در آستانه سال جدید و ماه مبارک رمضان با حضور رئیس جمهور تقدیم مردم عزیز خواهد شد.

طلسم در دولت سیزدهم شکست

به گزارش مهر؛ با گذشت سال‌ها از بهره‌برداری آزادراه قزوین - رشت، تاکنون بارها وعده تکمیل آزادراه منجیل - رودبار به گوش رسید ولی در نهایت شعاری بیش نبود؛ اما این طلسم در دولت سیزدهم با همت رئیس جمهور و وزیر جوان راه و شهرسازی عملی شد و دوشنبه (۲۱ اسفندماه) این آزادراه برای تسهیل در تردد مسافرین و مردم در آستانه نوروز (۱۴۰۳) به مرحله افتتاح رسید.

آزادراه منجیل - رودبار یکی از ابرپروژه‌های آزادراهی کشور است که گلوگاه ترافیکی آزادراه قزوین - رشت در محدوده شهر رودبار را مرتفع کرده و سفر ایمن و کوتاه‌تر در کریدور شمال - جنوب کشور برای بومیان این منطقه و مسافرین فراهم می‌کند.