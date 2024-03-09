طرح «زندگی با آیه ها» در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا دیلمی عصر شنبه در خصوص برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان امسال در استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال طرح قرآنی مسطورا (زندگی با آیه‌ها) در استان و همزمان با سراسر کشور، اجرا می‌شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان به بیان اهمیت استفاده حداکثری از فضای معنوی ایام ماه مبارک رمضان پرداخت و افزود: در راستای نشر معارف قرآنی و تعمیق باورهای دینی و انس بیشتر همه اقشار جامعه با کلام وحی این طرح انجام می‌شود.

وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در راستای اهمیت تدبر و فهم دقیق و آگاهانه آیات الهی، گفت: مفاهیم قرآنی، باید تبدیل به ادبیات گفتمانی، اجتماعی و مسلمات فکری تمامی اقشار جامعه شود و این یک هدف مهم جامعه پردازی در سیر تمدنی است.

دیلمی ادامه داد: در طرح مسطورا در قالب ۵ محور، ایمان و امید، توحید و نفی عبودیت غیر خدا، نبوت و رستاخیز اجتماعی، ولایت و پیوندهای اجتماعی و همچنین معاد که برگرفته از سیر ساختاری کتاب ارزشمند قرآن است برنامه ریزی شده است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه مدت زمان اجرای طرح مسطورا سه سال است، گفت: برای هر سال ۵۰ فراز از آیات قرآنی مدنظر در قالب ۳۰ فراز محوری و ۲۰ فراز حول آن، انتخاب شده است.

دیلمی، برپایی محافل، کرسی‌ها و نشست‌های متعدد تدبری و حفظ مفاهیم و مسابقات ملی و استانی با جوایز ارزنده، برای گفتمان سازی این آیات محوری را از دیگر برنامه‌ها دانست و افزود: تولید محتوای تبلیغی، بروشور، کتابچه مسطورا، موشن گرافی و کلیپ‌های آموزشی، حفظ مفاهیم، تدبر در آیات، تهیه کاربرگ‌های آموزشی برای کودکان، طرح درس و ویژه برنامه‌های فرهنگی با همکاری نهادهایی اجرایی، مردمی و حوزوی در محور این فرازها انجام می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با تاکید بر اینکه اجرای این برنامه ارزشمند قرآنی، مستلزم استفاده از همه ظرفیت‌ها و همکاری همه نخبگان، فعالان و کنشگران فرهنگی، اجتماعی و قرآنی است گفت: قرآن کتاب هدایت، سعادت و زندگی است و باید آن را سرلوحه تمامی امور قرار دهیم.

دیلمی با بیان اینکه طرح مسطورا به ما می‌آموزد که چگونه با آیات زندگی و برای امام جامعه و تحقق تمدن نوین اسلامی، مؤثر واقع شویم، اظهار کرد: چهار گام برای اجرای عملیات مسطورا طراحی شده است که گام اول این طرح، رساندن این فرازها به سمع و نظر حداقل یک سوم مردم جامعه، در گام دوم، ایجاد انس با مفاهیم آیات، و گام سوم حفظ کردن و در گام چهارم، ایجاد فرهنگ کنشگری بر مبنای عمل کردن و تعلیم این مفاهیم نورانی در متن لایه‌های اجتماعی جامعه است.