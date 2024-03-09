به گزارش خبرنگار مهر، مهرعلی چشمه‌باران عصر شنبه در مجمع انتخابات هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کردستان در سنندج اظهار کرد: ورزش زورخانه‌ای از ورزش‌های سنتی و باقدمت ایران است که بیش از ۹۰۰ سال قدمت دارد و نماد ورزش ملی ایران محسوب می‌شود.

وی افزود: کردستان از استان‌های پیشرو در ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی است و در این رشته پیشینه و قدمتی تاریخی دارد.

باستانی‌کاران کردستان دارای رتبه‌های برتر کشوری هستند

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای تصریح کرد: باستانی‌کاران کردستان در سال‌های گذشته رتبه‌های برتر کشور را کسب کردند و امروز طرفداران و علاقمندان زیادی دارد.

چشه‌باران نبود زورخانه در چند شهر کردستان را از مشکلات ورزش زورخانه‌ای در کردستان دانست و گفت: هیأت‌های شهرستانی باید فعال شوند و برای این کار باید نشست‌های صمیمی با مسؤولان شهرستان برگزار شود.

وی اعلام کرد: کمتر ورزشی را می‌توان نام برد که به اندازه ورزش زورخانه‌ای قدمت داشته و از لحاظ اخلاقی و منش پهلوانی غنی باشد.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری با توجه به ملی بودن ورزش زورخانه‌ای بسیار بر همگانی کردن آن در داخل کشور و تبلیغ آن در عرصه بین المللی تاکید کرده‌اند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای یادآور شد: امروز توانسته‌ایم با کمک وزارت ورزش و جوانان حامل‌های انرژی مانند آب و برق برای زورخانه‌ها را رایگان کنیم و این گام بسیار مثبتی برای کم کردن هزینه‌های زورخانه‌های کشور است.

چشمه‌باران تصریح کرد: طرحی به نام طرح شهید طوقانی از سوی فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای تدوین شده که به کمک آن این رشته ورزشی از سطح دانش‌آموزان ابتدایی آموزش داده می‌شود.

وی گفت: برای توسعه این رشته در میان جوانان باید با ادارات آموزش و پرورش تعامل بیشتری داشته باشیم و از سطح ابتدایی باید این کار صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: از برگزاری کارگاه‌های آموزشی در استان‌ها استقبال می‌کنیم و مربی و استاد آموزشی را به استان‌ها اعزام خواهیم کرد.

چشمه باران با بیان اینکه در حال ثبت جهانی فدراسیون جهانی پهلوانی هستیم و به احتمال زیاد در ابتدای سال آینده این کار انجام خواهد شد، گفت: زورخانه‌ها متعلق به امیرالمومنین علی (ع) است و ما به نحوی کلیددار خانه او هستیم و این مسؤولیت سنگینی است که باید همه کمک کنیم به نحو احسن به سرانجام برسد.

برخی از زورخانه‌های کردستان غیرقابل استفاده هستند

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کردستان نیز در این جلسه اعلام کرد: کردستان دارای چندین زورخانه در سطح استان هست که متأسفانه بعضی از این زورخانه‌ها به دلیل جانمایی نامناسب غیرقابل استفاده شده‌اند.

آمنه غلام‌ویسی اضافه کرد: بزودی زمین مناسبت برای احداث آکادمی ورزش‌های زورخانه‌ای استان در سنندج فراهم می‌کنیم.

وی گفت: ورزش زورخانه‌ای و منش پهلوانی دو بُعد جسمانی و معنوی انسان‌ها را پوشش می‌دهد و این رشته ورزشی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است و همگی باید در راستای توسعه آن با جدیت گام برداریم.

غلام‌ویسی اضافه کرد: هیأت زورخانه‌ای کردستان در دو سال اخیر نتوانست آن جایگاه واقعی خود را حفظ و ارتقا دهد که امروز با انتخاب رئیس جدید آن امیدواریم این رشته به جایگاه حقیقی خود در میان سایر استان‌های کشور برسد.

وی افزود: از ظرفیت خیرین و بخش خصوصی برای احداث زورخانه در مرکز استان و سایر شهرستان‌ها استفاده خواهیم کرد.

گفتنی است؛ در کشور ۹۳۴ زورخانه داریم که بیش از ۸۰۰ زورخانه آن فعال است و در این مکان‌ها ورزش و آموزش این رشته انجام می‌شود.