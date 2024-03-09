واحدهای تولیدی از کمک به ورزش خارج از استان مرکزی منع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری عصر شنبه در آئین تجلیل از ورزشکاران مدال‌آور استان مرکزی اظهار کرد: واحدهای تولیدی که از حوزه ورزش خارج استان حمایت کرده باشند مکلف به پاسخگویی هستند و این موضوع در حال بررسی و پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه تمام هزینه‌ها باید در داخل استان صرف شود، گفت: باید زمینه برای ورزشکاران و حفظ قهرمانی آن‌ها به ویژه در عرصه‌های بین‌المللی فراهم شود و به طور حتم ورزشکاری که قهرمانی خود را حفظ کند به پهلوانی رسیده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: دستیابی به سکوی قهرمانی حاصل تلاش بی وقفه طی سال‌های متمادی است که باید قدردان این دلاورمردان استان باشیم.

نظری تاکید کرد: واحدهای تولیدی از کمک به ورزش خارج از استان مرکزی ممنوعیت دارند و این مهم با جدیت مورد رصد است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: ورزشکاران سرمایه‌های هر کشوری هستند و قدردانی از ورزشکاران و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت‌های ورزشی در واقع کمک به تقویت ورزش کشور در عرصه‌های جهانی است‌.

مسعود پیرایش افزود: در استان مرکزی تلاش می‌شود از همه ظرفیت‌ها برای کمک به ورزشکاران و ایجاد زمینه مناسب فعالیت بهره گیری شود.

وی ورزش را یکی از مؤلفه‌های قدرت در جهان عنوان کرد.