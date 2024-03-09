بازداشت 44 نفر از قاچاقچیان در مرز باشماق مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی شامگاه شنبه به خبرنگاران استان اعلام کرد: ۴۴ نفر از قاچاقچیان در مرز باشماق مریوان در بهمن ماه سال جاری بازداشت شدند.

وی افزود: در راستای مبارزه با قاچاق در سطح استان، حسب دستورات مقامات قضائی دادگستری شهرستان مریوان و با هماهنگی پلیس گمرک مرز باشماق، در بهمن ماه سال جاری کالاهای قاچاق نظیر انواع سوخت، خودرو، مشروبات الکلی، مهمات جنگی و غیره به ارزش بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: در این خصوص ۳۹ فقره پرونده قضائی و تعزیراتی تشکیل شده که منجر به توقیف ۵۱ خودرو شده و ۴۴ نفر از متهمین با صدور قرار تأمین متناسب، بازداشت و روانه زندان شده‌اند.

حجت‌الاسلام حسینی برخورد جدی با مقوله قاچاق را یکی از اقدامات مورد توجه ویژه دستگاه قضائی استان در اجرای سیاست‌های قوه قضائیه و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ برشمرد.