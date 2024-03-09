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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۰۵

رییس کل دادگستری کردستان خبر داد؛

بازداشت 44 نفر از قاچاقچیان در مرز باشماق مریوان

بازداشت 44 نفر از قاچاقچیان در مرز باشماق مریوان

سنندج_ رییس کل دادگستری کردستان از بازداشت ۴۴ نفر از قاچاقچیان در مرز باشماق مریوان خبر داد و گفت: 39 پرونده قضایی در خصوص کشفیات قاچاق مرز باشماق مریوان در بهمن ماه سال جاری تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی شامگاه شنبه به خبرنگاران استان اعلام کرد: ۴۴ نفر از قاچاقچیان در مرز باشماق مریوان در بهمن ماه سال جاری بازداشت شدند.

وی افزود: در راستای مبارزه با قاچاق در سطح استان، حسب دستورات مقامات قضائی دادگستری شهرستان مریوان و با هماهنگی پلیس گمرک مرز باشماق، در بهمن ماه سال جاری کالاهای قاچاق نظیر انواع سوخت، خودرو، مشروبات الکلی، مهمات جنگی و غیره به ارزش بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: در این خصوص ۳۹ فقره پرونده قضائی و تعزیراتی تشکیل شده که منجر به توقیف ۵۱ خودرو شده و ۴۴ نفر از متهمین با صدور قرار تأمین متناسب، بازداشت و روانه زندان شده‌اند.

حجت‌الاسلام حسینی برخورد جدی با مقوله قاچاق را یکی از اقدامات مورد توجه ویژه دستگاه قضائی استان در اجرای سیاست‌های قوه قضائیه و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ برشمرد.

کد مطلب 6050804

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