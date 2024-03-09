۱.۲ کیلومتر از محور تعریض شده طویر - کندوان زیربار ترافیک می رود

سرگرد محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تعریض محدوده طویر - مرزن آباد گفت: حدود یک کیلومتر و ۲۰۰ متر از این محدوده زیر بار ترافیک قرار می‌گیرد.

وی با اظهار این که با قرارگرفتن محدوده تعریض شده طویر زیر بار ترافیک، بخشی از مشکلات روستاهای حاشیه رفع می‌شود، گفت: پلیس راه با کمک مسؤولان شهرستان این مساله راپیگیری می‌کند.

وی اظهار امیدواری کرد که عملیات تعریض محور و ایمن سای آن هرچه زودتر تکمیل می‌شود.

سرگرد احمدی به تلاش‌ها و اقدامات بی سابقه در حوزه ایمن سازی در محور کندوان اشاره کرد و گفت: عملیات ایمن سازی آغازی برای حفظ جان هم وطنانمان خواهد بود زیرا سالاانه تعداد زیادی براثر ناایمنی محور جان خود را از دست داده اند.

محور کندوان از ۱۳ تا ۲۳ اسفند برای عملیات ایمن سازی مسدود است.