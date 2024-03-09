  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۴۲

فرمانده پلیس راه کندوان:

۱.۲ کیلومتر از محور تعریض شده طویر - کندوان زیربار ترافیک می رود

۱.۲ کیلومتر از محور تعریض شده طویر - کندوان زیربار ترافیک می رود

چالوس- فرمانده پلیس راه کندوان گفت: حدود ۱.۲ کیلومتر از محور کندوان در محدوده طویر - مرزن آباد تعریض شد و زیر بار ترافیک قرار می گیرد.

سرگرد محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تعریض محدوده طویر - مرزن آباد گفت: حدود یک کیلومتر و ۲۰۰ متر از این محدوده زیر بار ترافیک قرار می‌گیرد.

وی با اظهار این که با قرارگرفتن محدوده تعریض شده طویر زیر بار ترافیک، بخشی از مشکلات روستاهای حاشیه رفع می‌شود، گفت: پلیس راه با کمک مسؤولان شهرستان این مساله راپیگیری می‌کند.

وی اظهار امیدواری کرد که عملیات تعریض محور و ایمن سای آن هرچه زودتر تکمیل می‌شود.

سرگرد احمدی به تلاش‌ها و اقدامات بی سابقه در حوزه ایمن سازی در محور کندوان اشاره کرد و گفت: عملیات ایمن سازی آغازی برای حفظ جان هم وطنانمان خواهد بود زیرا سالاانه تعداد زیادی براثر ناایمنی محور جان خود را از دست داده اند.

محور کندوان از ۱۳ تا ۲۳ اسفند برای عملیات ایمن سازی مسدود است.

کد مطلب 6050814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها