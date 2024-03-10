۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۰۴

باران شدید در امارات و عربستان و جاری‌شدن سیلاب+ فیلم

در پی وقوع طوفان و باران‌های شدید در امارات و عربستان کاربران شبکه‌های اجتماعی این دو کشور تصاویری از آب‌گرفتگی خیابان‌ها در شهرهای مختلف را منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی امارات و عربستان با انتشار تصاویری اعلام کردند که باران‌های شدید و وقوع سیل باعث اختلال در تردد در مناطق مختلف این دو کشور شده و گفته می‌شود بارش ها تا ۲۴ ساعت آینده ادامه داشته باشد.

مقامات دو کشور نسبت به بارش تگرگ هشدار دادند و به دلیل آب و هوای بد، مقامات امارات هشدار سطح «نارنجی» اعلام کردند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که در شهر دبی امارات حمل و نقل دریایی و هوایی قطع شده و اختلالات حمل و نقل در چند منطقه دیگر نیز آغاز شد. نهادهای دولتی و مدارس به کار از راه دور روی آوردند.


