حضور تیم ملی پدل ایران در جام رمضان امارات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، با دعوت مسوولان برگزاری رقابتهای پدل جام رمضان، تیم ملی پدل ایران در امارات به مصاف رقبای خود میرود.
این مسابقات از روز سهشنبه ۲۲ اسفند در شرایطی آغاز می شود که طی آن تیمهای ایران، هلند، قطر، امارات، کویت و بحرین در مدت ۵ روز، رو در روی هم صفآرایی خواهند کرد.
تیم پدل ایران با ترکیب فرساد شاهی، حامی گلستان، آریا روغنی، امیرمحمد جمشیدی، ایمان حسینی، سجاد زارعیان، محمدرضا کاظمی و امیرسینا صالح با هدایت ارسلان مطهری و به سرپرستی محمدرضا گلزار راهی این مسابقات میشود.
