رییس موسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، سعید غیاثی ندوشن را به عنوان رییس موسسه مطالعات فرهنگی، اجتماعی منصوب کرد.
در حکم انتصاب ابلاغ شده توسط محمدعلی زلفیگل به سعید غیاثی ندوشن بر موارد ذیل به عنوان ماموریتها و انتظارات از این موسسه تأکید شده است.
تامین نیازهای پژوهشی معاونت فرهنگی و اجتماعی صف و ستاد وزارت علوم، تحقیقات وفناوری برای تقویت و تعالی فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها با رویکرد نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری، فناوری فرهنگی و فرهنگ فناوری
فرهنگ پژوهی و تلاش در جهت بومیسازی فرهنگهای نوین حاصل از علوم نو ظهور، فناوریها، نوآوریها و محصولات دانشبنیان با هدف حکمرانی هوشمند فرهنگی جهت بهره وری از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها
خلق فرهنگ شایسته و ارائه راهکارها و روشهای مناسب برای تقویت سرمایه اجتماعید و تقویت هویت، اخلاق و فرهنگ ایثار، جهاد، قانونمداری، دینباوری، مسئولیت اجتماعی، نوعدوستی و کار گروهی
ارائه راهکارهای علمی برای تحقق مرجعیت اجتماعی و فرهنگی دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری،
انجام پژوهش های هدفمند و تطبیقی ملی و فراملی و ارایه راهکارهای نوین علمی برای تحقق دیپلماسی فرهنگی، انقلابی و تمدنی
تهیه نقشه فرهنگی برای جغرافیای فراغت دانشجویان و تهیه جورچین (پازل) منعطف فرهنگی و اجتماعی زمان دار برای مقاطع و مرتبه های مختلف تحصیلی، علمی و اداری در دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علمی و فناوری
تقویت تعامل و همکاری با موسسات و نهادهای فرهنگی و اجتماعی و کمک به نهادهای فرهنگی بالادستی به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی اسناد فرا دستی
استفاده از ظرفیت پژوهشگران پسا دکتری و پژوهشگران مستقل در راستای تدوین پیوست های فرهنگی برای قوانین، مقررات و دستور العمل ها و شیوه نامه های مصوب هیات های امناء صف و ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تبدیل طرحهای کلان فرهنگی به طرحهای خرد و ثبت آنها در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان)
حمایت از طرحها و ایده های مرتبط به نیازهای فرهنگی ثبت شده در سامانه نظام ایده ها و نیاز ها (نان) به ویژه پارساها(پایان نامه و رساله ها ی دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترای)
تلاش در جهت شناسایی، رصد و دعوت از صاحب نظران، محققان و دانشمندان فرهنگی و تشکیل شبکه نخبگان فرهنگی کشور و ارائه تحلیلهای علمی فرهنگی متقن به مسئولان و مدیران فرهنگی و اجتماعی
تلاش در جهت انتقال تجربیات فرهنگی به نسل جوان و کادرسازی برای عرصه فرهنگی و اجتماعی از طریق ارتباط مستمر با کانونهای فرهنگی دانشجویی دانشگاهها
طراحی، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت نظام سنجش و انگیزش فرهنگی
امید است با پیروی از آموزههای اسلامی، مبانی علمی، روحیه انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و جلب همکاری استادان، پژوهشگران، مدیران و یاوران علمی (کارکنان) گرامی آن پژوهشگاه، تمامی امکانات مادی و معنوی پژوهشگاه را جهت تحقق سیاستها و برنامههای اسناد بالادستی به ویژه بیانیه گام دوم، مرجعیت و دیپلماسی علمی و فرهنگی، مهارتافزایی فرهنگی و اجتماعی، فرهنگسازی کار گروهی و در نهایت اجرای محورهای سند «دانشگاه اسلامی» به ویژه راهبردهای تربیتی فرهنگی به کار گیرید. توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای (مدظله العالی) از درگاه پروردگار متعال خواستارم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در نامهای جداگانه از تلاشهای رضا غلامی رئیس سابق مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
