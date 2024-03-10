بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی پوشش ابر و گاهی وزش باد قابلملاحظه پدیدههای غالب آسمان هستند.
وی گفت: طی امروزوفردا دوشنبه باتوجهبه گذر سامانه بارشی کم رطوبت از روی جو استان علاوه بر افزایش ابر و وزش باد قابلملاحظه تا نسبتاً شدید برای نقاطی از استان در ساعاتی با شدت و ضعف بارش پراکنده و گاهی رگبار باران همراه با رعدوبرق پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، تصریح کرد: برای ارتفاعات و نواحی کوهستانی رگبار برف انتظار میرود.
مرادپور، بیان داشت: از روز سهشنبه تا پنجشنبه جو استان آرام و پایدار خواهد بود و امشب دماهای شبانه روند افزایشی را نشان میدهند.
