بلوکات به مدال برنز مارپیچ کوچک رسید/ پایان کار ایران با دو برنز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، رقابتهای اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا از ۱۹ اسفند در رشته مارپیچ بزرگ به میزبانی کشور چین آغاز شد و امروز در رشته مارپیچ کوچک به پایان رسید.

در جریان رقابتهای امروز در بخش مارپیچ کوچک علی بلوکات موفق شد پس از ورزشکار قزاقستان و قرقیزستانی در جایگاه سوم قرار بگیرد و مدال برنز را از آن خود کند. امیرحسین ذاکری در این بخش موفق به رسیدن به خط پایان نشد.

در بخش جوانان دو بانوان، آتنا کیاشمشکی در جایگاه پنجم و در بخش جوانان یک ، سارینا احمدپور در جایگاه هفتم قرار گرفت.

مراسم اختتامیه و اهدای مدال این رقابتها پس از پایان رقابتهای مارپیچ کوچک برگزار شد.

با این حساب کاروان کشورمان با کسب دو مدال برنز( برنز آتنا کیاشمشکی در مارپیچ بزرگ و برنز علی بلوکات در مارپیچ کوچک ) به کار خود در این مسابقات پایان داد.

کره جنوبی، چین، ایران، ازبکستان، قرقیزستان، هنک کنگ، لبنان، مغولستان، تایوان، تایلند، نپال،پاکستان و قزاقستان، ۱۳ کشور شرکت کننده در بیست و دومین دوره بازی های قهرمانی آلپاین جوانان آسیا بودند.