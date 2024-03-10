رکورد سفر با مترو در یازده ماه گذشته شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود درستی مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران با اشاره به اینکه در سال گذشته ۴۰۹ میلیون مسافر با متروی تهران جابجا شده بودند، گفت: بر اساس آمار، در یازده ماه سال جاری ۴۱۱ میلیون مسافر از مترو استفاده کردهاند که بیشتر از آمار کل سفرهای انجام شده در سال ۱۴۰۱ است.
وی در ادامه با بیان اینکه متوسط جابهجایی مسافران در روزهای کاری ۱۱ ماه گذشته در سال جاری، یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر بوده است، گفت: متوسط مسافر جابهجا شده مترو در روزهای کاری اسفندماه از یک میلیون و ۶۴۳ هزار نفر عبور کرده است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران با تأکید بر اینکه هر سال در اسفندماه تعداد مسافران مترو افزایش مییابد، خاطرنشان کرد: تمهیداتی در نظر گرفته شده تا در این روزها متروی تهران همچون گذشته با حداکثر توان و ظرفیت به شهروندان خدماترسانی کند.
