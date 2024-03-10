به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر علیرضا زالی در آخرین نشست شورای فرهنگی دانشگاه در سال جاری، تشکیل نشست شورای فرهنگی دانشگاه در ایام پایانی سال را نشان دهنده التفات و توجه ویژه دانشگاه به مسایل فرهنگی عنوان کرد و آن را نقطه عطفی برای افزایش همگرایی محیطی بیشتر و دستیابی به یک راهبرد مشترک برای رفع مشکلات اجرایی در این حوزه برشمرد.

زالی با اشاره به محدودیت بودجه و منابع و ضرورت انجام کارهای فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی یادآور شد: الزاما ارتباط مستقیمی بین اثربخشی و پیامد کارهای فرهنگی با میزان بودجه تخصیص یافته برای آن‌ها وجود ندارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به حساسیت مسائل فرهنگی درباره دانشجویان تاکید کرد: استراتژی مسؤولان فرهنگی دانشگاه و تشکل‌های دانشجویی باید تدوین و طراحی برنامه‌های فرهنگی جذاب با مصادیق بهتر و حداکثر پوشش دانشجویان باشد.

به گفته وی راهبرد شورای فرهنگی دانشگاه، معاونت دانشجویی و فرهنگی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه این است که با رعایت ملاحظات اصولی در اجرای برنامه‌های فرهنگی در دانشگاه تفویض بیشتری به تشکلهای دانشجویی صورت گیرد.

زالی با اشاره به برگزاری موفق برنامه‌های مختلف در دانشگاه توسط دانشجویان، از روسا و معاونان دانشکده ها خواست بخش بیشتری از برنامه‌های فرهنگی سال آتی را به تشکل ها واگذار کرده و خود به تمشیت و مربیگری امور بپردازند.

وی با بیان این که باید ذائقه نسل جوان را بیشتر بشناسیم تاکید کرد: تشکل‌های دانشجویی از نظر سنی، ذائقه سنجی و مخاطب‌شناسی از ما پیشگام تر هستند و حضور آنان در جلسات شورای فرهنگی الزامی است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برخی رخدادهای غیرمترقبه را نیازمند کارهای فرهنگی در دانشگاه عنوان کرد و خواستار هماهنگی و همکاری روسای دانشکده‌ها و تشکل‌ها در این خصوص شد.

زالی ضمن اعلام حمایت از فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: همه باید در انجام کارهای فرهنگی در دانشگاه همت کنیم زیرا در این راه همراه و رفیق یکدیگر هستیم.

برگزاری جلسات مشترک فصلی شورای فرهنگی با حضور تشکل‌ها، انجام نوآوری‌های فرهنگی، به اشتراک گذاشتن تجارب موفق دانشکده‌ها در حوزه فرهنگی، تدوین آیین نامه فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها از سوی وزارت بهداشت، پیگیری بودجه تعیین شده سال آتی برای برنامه‌های فرهنگی دستگاه‌ها، مستندنگاری فعالیت‌های فرهنگی سال گذشته دانشگاه از دیگر موضوعات مطرح شده توسط وی بود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی راهبردی و اساسی، استفاده از ظرفیت تشکل‌های دانشجویی پرنشاط و پویا، همکاری همکاران ستادی و روسای دانشکده ها شاهد پیشرفت و اعتلای فرهنگی دانشگاه باشیم.

دکتر سمیه اسماعیلی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نشست ضمن تقدیر از تلاش و زحمات اعضای شورای فرهنگی، روسای دانشکده‌ها و تشکل‌های دانشجویی در راستای اعتلای فرهنگی دانشگاه گفت: سال گذشته در همه موضوعات فرهنگی نسبت به سال 1401 شاهد تغییرات و تحولات مطلوبی بودیم.

به گفته وی برنامه‌های آتی فرهنگی دانشگاه در جلسات سال آتی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین علی خدیوی مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات همکاران دانشگاه و تشکل‌های دانشجویی در راستای برگزاری انتخابات گفت: علیرغم تهدید و تلاش دشمنان شاهد برگزاری انتخابات با حضور 41.5 درصدی مردم ایران بودیم که بسیار ارزشمند و امیدآفرین است.

وی در سخنان خود اولویت بندی انجام فعالیت‌های فرهنگی را مهم برشمرد و ضمن تقدیر از زحمات تمامی حاضران و تشکل‌ها و مجموعه دانشگاه در راستای برگزاری انتخابات ابراز امیدواری کرد که با همکاری یکدیگر شاهد روزهای بهتری باشیم.

در این نشست روسای دانشکده‌ها و نمایندگان تشکل‌های فرهنگی دانشجویی دانشگاه ضمن بیان سخنانی به ارایه چالش‌ها، دغدغه‌ها، نظرات و پیشنهادهای خود در حوزه فعالیت‌های فرهنگی پرداختند.