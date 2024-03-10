کمک ۱۰ میلیارد ریالی اساتید بسیجی به مردم مظلوم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید، مرکز نیکوکاری شهید شهریاری سازمان بسیج اساتید کشور پس از عملیات طوفان الاقصی، کمک‌های انسان‌دوستانه هزاران استاد بسیجی به مردم مظلوم غزه را جمع آوری کرده و در نشستی با رییس ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت این کمک‌ها را در اختیار این ستاد قرار داد.

محمدرضا مردانی رییس سازمان بسیج اساتید کشور در این نشست ضمن تاکید بر ظرفیت عظیم سازمان بسیج اساتید کشور، اظهار داشت: سازمان بسیج اساتید کشور از سال ۱۳۷۸ شکل گرفت و آیین نامه این سازمان دو سال بعد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، به‌نحوی که تاکنون ۱۰۸۰ کانون بسیج در دانشگاه‌های کشور ایجاد شده و ۳۰ هزار و ۶۰۰ نفر از اعضای این سازمان را اساتید عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند.

وی در ادامه به کمک‌های اساتید کشور به مردم مظلوم غزه اشاره کرد و افزود: وقایع پس از عملیات طوفان الاقصی و مظلومیت مردم غزه هر انسان با وجدانی را دردمند می‌کند. بر این اساس اساتید کشور نیز در کنار سایر مردم آزاده جهان که توانایی حضور میدانی در این نبرد را ندارند، با اقداماتی از قبیل انتشار بیانیه، تولیدات چندرسانه‌ای و برخی فعالیت‌های دیگر با مردم مظلوم غزه همدردی می‌کنند.

رییس سازمان بسیج اساتید به جمع آوری کمک‌های نقدی اساتید کشور برای مردم مظلوم غزه اشاره کرد و ادامه داد: مرکز نیکوکاری بسیج اساتید پس از عملیات طوفان الاقصی از طریق فراخوان دریافت کمک‌های نقدی برای مردم مظلوم غزه تاکنون مبلغ ۱۰ میلیارد ریال را جمع آوری کرده است که این کمک‌های انسان دوستانه برای احیای ملت مظلوم فلسطین در اختیار ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت قرار می‌گیرد.

مردانی ضمن اظهار امیدواری نسبت به آزادی مسجدالاقصی، ادامه داد: گرچه سران برخی کشورهای اسلامی و سازمان‌های بین المللی با وجهه حقوق بشری نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بی‌تفاوت هستند، اما جامعه دانشگاهی ما در کنار سایر مردم مسلمان و آزاده جهان با برگزاری نشست‌ها و تجمعات اعتراضی مختلف اقدامات رژیم خونخوار صهیونیستی را محکوم کرده و جمع آوری این مبلغ هم از جمله اقدامات این اساتید انسان‌دوست است.

وی سپس با معرفی مرکز نیکوکاری سازمان بسیج اساتید، عنوان کرد: مرکز نیکوکاری شهید شهریاری سازمان بسیج اساتید، کمک‌های اساتید کشور در امور خیرخواهانه را جمع آوری می‌کند، درهمین راستا بسیج اساتید امیدوار است در مراحل دیگر نیز بتواند به مردم مظلوم فلسطین کمک کند تا به زودی با آزادی فلسطین اشغالی شاهد نماز وحدت میان مسلمانان در صحن مسجد الاقصی باشیم.

در پایان رییس سازمان بسیج اساتید کشور از همه اقشار دعوت کرد تا نسبت به کمک به مردم مظلوم غزه از هیچ تلاشی دریغ نکنند. سازمان بسیج اساتید کشور در این راستا از تمامی مردم نوع‌دوست کشورمان به‌ویژه دانشگاهیان عزیز درخواست می‌کند، در این کمک‌ها مشارکت داشته باشند.

شماره حساب ۸۸۰۶۲۵۶۶۶، شماره شبا IR۸۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۴۹۸۲۴ به نام «مرکزنیکوکاری شهیدشهریاری»، برای جمع آوری کمک‌های نقدی برای مردم مظلوم غزه در سازمان بسیج اساتید کشور اختصاص پیدا کرده است و علاقه‌مندان به مشارکت در صورت واریز بصورت شبا حتما باید شناسه واریز ۸۸۰۶۲۵۶۶۶ را درج کنند.