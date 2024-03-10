پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی تفتان شهر زاهدان به ۳۵ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عطاء اله اکبری صبح امروز یکشنبه در جلسه پیگیری روند اقدامات تعاونی‌های طرح نهضت ملی مسکن سیستان وبلوچستان در سایت تفتان شهر زاهدان که با حضور اعضا برگزار شد، افزود: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی هشت هزار و۳۱۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن زاهدان در سایت تفتان شهر با گذشت ۱۰ ماه از زمان آغاز ساخت، به ۳۵ درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: سرعت در روند کار و کیفی‌سازی پروژه‌های نهضت ملی مسکن همیشه دو مؤلفه بسیار مهم مورد نظر این اداره کل بوده که این موضوع، در سایت تفتان شهر نیز به خوبی در حال انجام هست، به گونه‌ای که برخی بلوک‌ها این سایت، در حال حاضر به مرحله نما رسیده است.

وی با بیان اینکه در صورت عقب ماندگی پروژه‌ها، قیمت تمام شده آنها به مراتب افزایش می‌یابد و متقاضیان متضرر خواهند شد، بر استفاده از تسهیلات بانکی و توجه به آورده متقاضیان از سوی تعاونی‌های مسکن تاکید کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه اشتغال مستقیم، بزرگترین ره آورد طرح نهضت ملی مسکن برای این استان بوده، تصریح کرد: در اجرای این پروژه مهم و کلان ملی در این استان باید تمامی شرایط ساخت و ساز به صورت مدرن انجام و هر واحد با امکانات کامل و بدون مشکل، با کیفیت مطلوب و همچنین با حداقل قیمت تمام شده مناسب به متقاضیان تحویل داده شود.

اکبری با بیان اینکه به جای مسکن سازی، به دنبال شهرسازی هستیم، افزود: با توجه به اهمیت نماها و سبک معماری ساخت و سازهای نهضت ملی مسکن کمیته‌های فنی برای ساخت نماها به صورت ایرانی_اسلامی و انجام ساخت و سازها با سبک اصیل ایرانی در این اداره کل تشکیل شده که نتایج مطلوب آنها در سایت‌های آرمانشهر و تفتان شهر زاهدان به خوبی نمایان است.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان همیشه در طرح نهضت ملی مسکن جزو استان‌های پیشرو بوده، گفت: به منظور رفاه حال شهروندان، پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن این استان به لحاظ متراژ، محوطه و شهرسازی و نیز تأمین خدمات مورد نیاز از وضعیت و کیفیت مطلوبی برخوردار است.