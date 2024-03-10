۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۸

معاون اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

۳ ماه از معوقه حق‌التدریس معلمان اصفهانی به‌زودی پرداخت می‌شود

اصفهان-معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۱ و ۳ ماه از حق‌التدریس معلمان شاغل و بازنشسته خبر داد.

سید علی مدینه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار کرد: پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته در سال ۱۴۰۱ به‌صورت کامل پرداخت شده و به‌حساب فرهنگیان استان اصفهان واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۱ تسویه شده است، ادامه داد: در خصوص پرداختی‌های پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۱ هیچ‌گونه بدهی نداریم.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا ۳ ماه از اضافه تدریس شاغلان و بازنشستگان تحت عنوان حق‌التدریس نیز پرداخت شود.

    IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      ممنون لطف داريد تلاش خود را دوچندان کنید

