سید علی مدینه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار کرد: پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته در سال ۱۴۰۱ به‌صورت کامل پرداخت شده و به‌حساب فرهنگیان استان اصفهان واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۱ تسویه شده است، ادامه داد: در خصوص پرداختی‌های پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۱ هیچ‌گونه بدهی نداریم.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا ۳ ماه از اضافه تدریس شاغلان و بازنشستگان تحت عنوان حق‌التدریس نیز پرداخت شود.