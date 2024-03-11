از جام رمضان تا حضور در جام جهانی/ برنامه تیم ملی پدل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با دعوت مسوولان برگزاری رقابتهای پدل جام رمضان، تیم ملی پدل ایران در امارات به مصاف رقبای خود میرود.این مسابقات از روز سهشنبه ۲۲ اسفند در شرایطی آغاز می شود که طی آن تیمهای ایران، هلند، قطر، امارات، کویت و بحرین در مدت ۵ روز، رو در روی هم صفآرایی خواهند کرد.
ارسلان محمدی سرمربی تیم پدل ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، درخصوص میزان آمادگی ملی پوشان برای شرکت در این رقابتها اظهار کرد: برای دومین بار است که به مسابقات جام رمضان دعوت میشویم. سال گذشته که نخستین تجربهمان بود موفق شدیم عنوان سومی را به دست بیاوریم. این مسابقات در دو گروه برگزار می شود که در هر گروه سه تیم حضور دارند و در نهایت دو تیم برتر هر گروه به نیمه نهایی و فینال صعود خواهند کرد. هدف ما حضور در فینال و رسیدن به عنوان قهرمانی است.
تلاش میکنیم برنده پاداش ۱۰۰ هزار درهمی باشیم
وی افزود: فرساد شاهی، حامی گلستان، آریا روغنی، امیرمحمد جمشیدی، ایمان حسینی، سجاد زارعیان، محمدرضا کاظمی و امیرسینا صالح بازیکنان ما در این مسابقات هستند. خوشبختانه اکثر بچهها از آمادگی خوبی برخوردار هستند. این دوره حامی گلستان هم کنار تیم است که اخیرا در سوئد بازی میکرد و یا جمشیدی هم در مادرید پیگیر تمریناتش بود که قطعا حضور این بازیکنان به موفقیت تیم در این رویداد کمک خواهد کرد.
سرمربی تیم پدل در ادامه درخصوص میزان پاداش این رقابتها گفت: سال گذشته پاداش تیم قهرمان ۱۰۰ هزار درهم بود که فکر میکنم امسال هم همین عدد باشد. تیم های خوبی برای مسابقات امسال دعوت شدند که واقعا کار را سخت می کند اما با این حال تلاش میکنیم بهترین نتیجه ممکن را به دست بیاوریم.
وی در مورد سایر برنامههای تیم پدل توضیح داد: حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و مقدماتی جام جهانی از برنامههای مهم ماست. مسابقات قهرمانی آسیا قرار بود تابستان امسال برای اولین بار به میزبانی عربستان برگزار شود که به دلیل اختلافات این کشور با کنفدراسیون آسیا فعلا زمان دقیق برگزاری آن مشخص نیست. ولی حضور در مقدماتی جام جهانی از اهداف مهم ما خواهد بود.
میزبان تور جهانی پدل خواهیم بود
محمدی درمورد فعالیت محمدرضا گلزار ستاره سینما در رشته پدل گفت: گلزار علاوه بر این که عضو هیات رییسه انجمن پدل ایران است به عنوان سرپرست تیم ملی هم در کنار تیم حضور دارد. او واقعا با جدیت کارها را دنبال می کند از گرفتن هتل و سایر موارد که نیاز است یک سرپرست کارها را انجام دهد، فعالیت دارد تا آوردن اسپانسر که امروزه نیاز همه رشتههای ورزشی برای شرکت در مسابقات به شمار می رود.
او در پایان خاطر نشان کرد: رشته پدل ۱۰ سال است که در آسیا فعالیت خودش را شروع کرده اما در همین مدت کم هم رشد خوبی داشته است. از طریق این رشته به راحتی میتوان به اقتصاد کشور کمک کرد. گرفتن میزبانیها قطعا نخستین گام جهت رسیدن به این اهداف است که با فدراسیون تنیس در این خصوص صحبت کردیم که به امید خدا در سال جدید تور جهانی پدل را به میزبانی کشورمان برگزار کنیم.
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