احداث بندر مکران و لنگه در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، علی‌اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: یکی از راهبردهای سازمان بنادر در بخش بین‌الملل پیگیری استقرار و مشارکت نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی دریانوردی خواهد بود. در راستای سیاست دولت برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، سال آینده باید دو راهبرد توسعه ترانزیت و سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر تقویت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر هوشیاری معاونت دریایی سازمان بنادر در موضع‌گیری سریع و دقیق دریایی، با هرگونه اتفاقات تنش‌زا و غیرقانونی، اظهار کرد: بی تردید در جنگ مستقیم با آمریکا و اسرائیل قرار داریم، بنابراین معاونت دریایی سازمان بنادر باید برای هرگونه شرایط سخت، با برنامه و موضع‌گیری دقیق و درست، مهیا باشد.

صفایی در بخش رویکردهای توسعه‌ای این سازمان در حوزه ملی تاکید کرد: یکی از برنامه‌های محوری سازمان بنادر در سال آینده، توسعه مبنایی ترانزیت خواهد بود. رشد لجستیک و رونق فضای کسب و کار بندری و دریایی، از دیگر راهبردهای سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

تداوم نوسازی ناوگان ملی با تخصیص منابع مالی جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات خوب صورت گرفته برای نوسازی و توسعه ناوگان دریایی کشور، از تداوم این سیاست با شناسایی و تعریف منابع مالی جدید، به ویژه دریافت اعتبارات از صندوق توسعه ملی، خبر داد.

وی ارتقای آموزش در سه حوزه دریانورد، کارکنان بنادر و پرسنل سازمانی را از دیگر برنامه‌های جدی سازمان بنادر در سال آتی برشمرد و خاطر نشان کرد: در مقابل مطالعات کاربردی، مطالعات راهبردی این سازمان باید شدت و حدت بیشتری پیگیری و انجام شود.

صفایی توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را از رویکرد محوری در سال آتی عنوان و تاکید کرد: به رغم شرایط سخت ناشی از تحریم، همه ظرفیت‌های درون و بیرون سازمانی را برای نوسازی تجهیزات بندری و دریایی به کار خواهیم گرفت.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین بر اجرایی شدن عملیات ساخت بندر بزرگ مکران و بندر جدید لنگه تاکید کرد و افزود: سال آینده، بخش عظیمی از درآمدهای این سازمان صرف ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه زیربناهای بندری و دریایی خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در بخش دریا باید افزایش پیدا کند، اظهار کرد: به موازات افزایش پروژه‌های عمرانی در بنادر و توسعه زیرساخت‌ها در پسکرانه‌های بندری، چالش‌های بنادر باید رفع شود.