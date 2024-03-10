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۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۱

پهپادهای ارتش سوریه مواضع تروریست‌ها را درهم کوبیدند

پهپادهای ارتش سوریه مواضع تروریست‌ها را درهم کوبیدند

منابع سوری از دفع تحرکات جدید تروریستها در شمال غرب حماه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پهپادهای ارتش سوریه خودروهای متعلق به گروههای تروریستی را در محور سهل الغاب در شمال غرب حماه هدف قرار دادند.

از سوی دیگر تروریست‌ها به مواضع ارتش سوریه در حومه غربی حلب و جنوبی ادلب حمله ور شدند که ارتش سوریه ۶۰ تروریست را به هلاکت رساند.

براساس این گزارش، درگیری‌های شدید میان ارتش سوریه و تروریست‌های تحریر الشام (النصره سابق) در حومه غربی حلب و شمال غرب سوریه درگرفت که ارتش سوریه، دست کم ۶۰ عضو تروریستی النصره را که بیشتر آنان از ملیت‌های خارجی بودند در جریان حمله همزمان به مقرهای یگان‌های ارتش سوریه در حلب و ادلب به هلاکت رساند.

ارتش سوریه با توپخانه سنگین و پوشش پهپادی، ضربات دقیقی به مواضع و استحکامات جبهه النصره در حومه شهرک‌های کفرعمه و القصر در محور غربی حلب وارد کرد.

کد مطلب 6051557

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