۳۸ نفر از سرشبکه های ۲ شرکت هرمی در البرز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت الله شجاعی گفت: با توجه به آثار زیان بار فعالیت شرکتهای هرمی که موجب تضییع حقوق عموم افراد جامعه میشود، طرح شناسایی و برخورد قانونی با شرکتهای بازاریابی شبکهای غیرمجاز طی ۷۲ ساعت گذشته به اجرا گذاشته شد.
وی از شناسایی و دستگیری ۳۸ نفر از اعضا و سرکردههای دو شرکت هرمی در البرز خبر داد و بیان کرد: دفتر محل فعالیت این افراد نیز شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی پلمب و متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز خاطرنشان کرد: خوش باوری و عدم اطلاع افراد از جوانب و پیامدهای عضویت در شرکتهای هرمی، ایجاد امید کاذب پولدار شدن، سطحینگری، بیتجربگی و وسوسه از مهمترین علل فعالیت افراد در این شرکتهاست.
