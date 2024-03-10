به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، شاگردان محمدرضا توکلی که در کلبمو حضور دارند و خود را آماده بازی با استونی در پلی‌آف گروه ۲ جهانی می‌کنند امروز در محل هتل اقامت خود تمرینات بدنسازی را در دستور کار داشتند.

ملی‌پوشان کشورمان ظهر امروز نیز در زمین‌هایی که برای تیم ایران اختصاص داده شده بود تمرین کردند تا با شرایط آب‌وهوایی سریلانکا هماهنگ شوند. طبق برنامه از ساعت ۱۹ امشب نیز تنیسورهای کشورمان برنامه ریکاوری را پیش رو دارند و فردا ۳ ساعت تمرین را تحت نظر کادر فنی انجام خواهند داد.

در تیم ایران، حمید رضا نداف، سینا مقیمی، علی یزدانی، سامیار الیاسی و امیرحسین بادی حضور دارند. محمدرضا توکلی به عنوان سرمربی، آلدین ست کیچ و مهدی بهزادپور به عنوان مربی، فرید یزدان یار بدنساز و دکتر مهرشاد پورسعید(پزشک) تیم اعزامی را همراهی خواهند کرد. فرشاد صفتی نیز سرپرستی تیم دیویس‌کاپ ایران را بر عهده دارد.

در حالی تیم تنیس کشورمان در مرحله پلی‌آف گروه ۲ جهانی در روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفند ماه سال جاری در سریلانکا به مصاف استونی می‌رود که این دیدار با سرداوری هانی الخفیف مصری و داوری رابرت بالمفورث از انگلیس و سوپریث کاداویگر از هند برگزار خواهد شد.