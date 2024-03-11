وضعیت لیبرو مصدوم والیبال نشسته/ امید به حضور در پارالمپیک ششم

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان صالحی که بعد از بازی های پاراآسیایی و تکرار قهرمانی با تیم ملی والیبال نشسته، به خاطر آسیب دیدگی تحت جراحی کتف قرار گرفت بعد از گذشت سه ماه و نیم از این اقدام پزشکی در مورد وضعیت خود و اینکه «با این شرایط می تواند در بازی های پارالمپیک شرکت داشته باشد یا خیر؟» توضیح داد.

وی با یادآوری اینکه در جریان اردوهای آماده سازی برای بازی های پاراآسیایی به خاطر باز شدن تاندوم کتف راست با آسیب دیدگی روبرو شد، به خبرنگار مهر گفت: مصدومیتم خیلی شدید نبود طوریکه با فیزیوتراپی و تقویت عضلات توانستم خودم را به ترکیب تیم ملی برای اعزام به هانگژو برسانم.

این ملی پوش والیبال نشسته که انتخاب به عنوان بهترین لیبرو جهان را هم دارد با اشاره به دیدارهای تیم ملی والیبال نشسته در بازی های پاراآسیایی خاطرنشان کرد: در دیدار آخر، محل آسیب دیدگی قبلی به اندازه ۴ - ۳.۵ سانتیمتر باز شد طوریکه نتیجه ام آر آی نشان می داد که در مجموع با ۵ سانتیمتر پارگی تاندوم مواجه هستم. به همین دلیل جراحی برایم تجویز شد.

صالحی با بیان اینکه سه ماه و نیم پیش اقدام به جراحی کرد، یادآور شد: حدود ۶ هفته پس از جراحی هم فیزیوتراپی را آغاز کردم. همچنان هم این روند درمانی را ادامه می دهم طویکه روزانه حدود ۶ ساعت درگیر فیزیوتراپی هستم. صبح ها از ساعت ۷ تا ۱۱ فیزیوتراپی می کنم و عصرها هم آب درمانی و ورزش های تکمیلی انجام میدهم.

وی با تاکید بر اینکه جراحی سختی را پشت سر گذاشته است، گفت: آسیب دیدگی که من با آن مواجه شدم مانند پارگی رباط صلیبی برای بازیکنان فوتبال است. حدود ۵ تا ۶ ماه زمان نیاز است تا بهبودی کامل حاصل شود. البته وضعیت بدنی هم تعیین کننده است اما در کل دوره نقاهت طولانی نیاز است.

لیبرو تیم ملی والیبال نشسته که با این تیم در ۵ دوره بازی های پارالمپیک آتن، پکن، لندن، ریو و توکیو شرکت داشت، تاکید کرد: به خاطر فیزیوتراپی های منظمی که داشتم تقریبا از روند درمانی معمول جلوتر هستم. بنابراین فعلا فیزیوتراپی را دنبال می کنم اما بعد از عید، از میزان فیزیوتراپی کم می شود و بیشتر به ورزش و کارهای بدنی مشغول می شوم.

صالحی در پاسخ به این پرسش که «با این شرایط چه زمانی به طور کامل به اردوی تیم ملی والیبال نشسته باز می گردید و آیا شرایط همراهی تیم در پارالمپیک را دارید؟»، گفت: نمی توانم پاسخ خیلی دقیق در این زمینه داشته باشم. احتمالا یک تا یک ماه و نیم بعد از عید تمریناتم را آغاز می کنم. تلاشم این است که به پارالمپیک هم برسم و امیدوارم این اتفاق رقم بخورد.

این ملی پوش والیبال نشسته تصریح کرد: البته سرمربی تیم ملی والیبال نشسته تصمیم گیرنده است. ایشان هم نباید تحت فشار باشد و این حق را دارد در بازه زمانی مناسب، بهترین و آماده ترین بازیکنان را انتخاب کنم. امیدوارم شرایطی به دست بیاورم که بتوانم جزو گزینه های انتخابی باشم.

وی مروری بر حضورش در بازی های پارالمپیک داشت و گفت: در دو پارالمپیک آتن و لندن مدال نقره گرفتم و در پارالمپیک های پکن، ریو و توکیو هم قهرمان شدم. امیدوارم این دوره هم با تیم به پاریس اعزام شوم و بتوانم قهرمانی را تکرار کنم.

رمضان صالحی همچنین در مورد شرایط این روزهای تیم ملی والیبال نشسته گفت: تیم ما مانند همیشه در شرایط ایده آل قرار دارد و روز به روز حرفه ای تر می شود. با همین روال پیش برویم حتما دوباره می توانیم قهرمان پارالمپیک شویم.